Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев по дороге на тренировку попал в ДТП

Игрок при этом травм не получил, чего не скажешь о втором водителе. Фото: rubin-kazan.ru

15 сентября на улице Профсоюзной произошла авария. 21-летняя водитель автомобиля «Хендай Солярис», по предварительным данным, около дома №40 перед поворотом налево в нарушении правил заранее не заняла крайнюю полосу движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «БМВ» ехавшего в попутном направлении. За рулем немецкой иномарки оказался футболист «Рубина» Иван Игнатьев. Нападающий ехал в расположение футбольного клуба на тренировку.

- В результате ДТП водитель «Хендай Солярис» получила растяжение шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей затылочной области и после оказания медицинской помощи отпущена из больницы, - сообщили в МВД Татарстана.

Футболист же травм в этой аварии не получил. Проверка показала, что на момент ДТП оба водителя были трезвы.

СПРАВКА КП

Иван Игнатьев - воспитанник "Краснодара". Он смог быстро заявить о себе, но со временем потерял место в составе. В декабре 2019 года Игнатьев перешел в "Рубин" за 7 миллионов евро. В составе казанского клуба он пока малорезультативен. На его счету всего три гола, причем все с пенальти.

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