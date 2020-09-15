Как жительница Йошкар-Олы «подарила» мошенникам около 4 миллионов рублей

Для этого женщина взяла кредит в трех банках и заложила машину. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В полицию столицы Марий Эл обратилась 57-леняя горожанка. С слов женщины, из-за мошенников она лишилась огромной суммы денег.

Как рассказала потерпевшая, в конце августа е на мобильный поступил звонок с номера, который начинался с «+7499». На том конце некий мужчина представился сотрудником банка и сообщил женщине, что с ее счетов кто—то пытается снять деньги. Чтобы их спасти, нужно было перевести все на резервный счет.

После чего йошкаролинку переключили на другую «сотрудницу банка». Ей женщина и продиктовала все данные своей банковской карты. Со счетов потерпевшей злоумышленники тут же списали 107 тысяч рублей. Но на этом они не остановились.

Уже и так обманутой женщине «сотрудница банка» заявила, что неизвестные оформили на нее кредит на 10 миллионов рублей и, чтобы его погасить, придется брать еще займы. Банк вернет все деньги, потраченные на погашение новых кредитов – уверяла «сотрудница». Йошкаролинка поверила и в течение нескольких дней взяла кредиты в трех банках наличными. На указанный злоумышленниками счет она перевела около 3 миллионов рублей. После заложила свою машину, закрыла все свои вклады и причислила еще 660 тысяч рублей. В итоге, отдав неизвестным более 3,8 миллионов рублей, женщина поняла, что все это время ее обманывали.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности злоумышленников, - сообщили в МВД Марий Эл.