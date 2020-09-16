Бизнес-завтрак ТПП Татарстана «Новый сезон – новые возможности»

В нем приняли участие больше полусотни предпринимателей, а также представители «Промсвязьбанка» и государственных фондов, поддержки бизнеса.

Открыл встречу председатель ТПП РТ Шамиль Агеев. Глава татарстанской Торгово-промышленной палаты сказал, что за последний период внесено свыше 176 разных предложений в поддержку предпринимателей Татарстана. Часть из них будет реализована. Но еще остаётся много не ясных вопросов, сказал Шамиль Агеев. В частности, он обратил внимание на то, что период моратория для бизнеса заканчивается, а вопрос с проверками или налоговыми платежами до конца не урегулирован. Союз Торгово-промышленной палата РТ планирует ввести единый государственный стандарт для поддержки малого и среднего бизнеса, сказал Шамиль Агеев.

- Мы готовим материал, чтобы встретиться с Прокуратурой республики и России, чтобы посмотреть, что можно сделать для предпринимателей. Также есть предложение ТПП ввести государственный стандарт помощи для малого и среднего бизнеса, - отметил он.

Шамиль Рахимович так же обратил внимание предпринимателей на промышленные площадки Татарстана и предложил активно использовать этот потенциал республики.

На бизнес завтраке выступил Директор НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» Тимур Темиргалиев. Это одна из стержневых структур министерства экономики Республики. Руководитель Гарантийного фонда фонд рассказал предпринимателям о том какие программы, какие меры поддержки реализуют.

- Сейчас заканчивается много федеральных программ и возникает недопонимание со стороны бизнеса по тому, как после налоговых каникул, после реструктуризации отрабатывать с банками с федеральной налоговой службой. Но с полной уверенностью могу сказать, что наша республиканская программа поддержки в частности поддержка Гарантийного фонда, ФПП РТ будут и дальше реализовываться, чтобы предприниматели могли себя чувствовать максимально комфортно и уверенно во взаимоотношении с государством и финансовыми организациями, - отметил Тимур Темиргалиев.

Спикер рассказал об основных функциях фонда – это обеспечение гарантиями субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечение гарантий перед банками, лизинговыми компаниями и другими финансовыми организациями.

- Какие трудности мы стараемся решать - трудность в получении кредита, недостаточное залоговое обеспечение, навигирование бизнеса по всем программам, банковским продуктам, которые функционируют в республике. Это и льготные программы кредитования, и коммерческие кредиты. Особенно остро эти проблемы были продемонстрированы во время пандемии, - отметил спикер.

За время работы Гарантийный фонд поддержал 1604 предпринимателя. Сейчас в фонде действует специальный продукт для наиболее пострадавших отраслей экономики «Поддержка».

Один из участников бизнес-завтрака Ильнур Гатин - Директор ООО «Сибойл Энерджи» обратился к директору Гарантийного фонда Татарстана. Предприниматель посетовал на то, что не смог получить поручительство Гарантийного фонда, ему отказали: «Производитель не может ждать, пока огромное количество документов одобрят, ему в большинстве случаев деньги нужны здесь и сейчас, потому что обращаются при острой необходимости, если техника не работает или еще что-то, а приходится ждать или получаешь отказ».

Тимур Темиргалиев отметил, что 85 % предпринимателей, что обращаются в Гарантийный фонд получают поддержку и пригласил предпринимателя на личный прием, чтобы обсудить причины отказа и выбрать соответствующее решение.

Выступил и руководитель ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан Тимур Гумеров. Он рассказал о новой программе субсидирования. Она сейчас принимается.

- По ее условиям мы будем субсидировать всю процентную ставку по кредиту с января по 30 ноября. Сколько вы заплатили, мы вам вернем, в рамках лимита. Для одной категории предпринимателей лимит 2 миллиона в год, для другой – 5 миллионов в год. Перечень документов будет на сайте, как только программу примем. Это небольшой пакет документов. Часть из них есть у вас в столе, часть вам даст банк, в котором кредитовались. Если предприниматель получает отказ в получении субсидии. Мы пишем причину отказа. Вы можете ее устранить и тут же снова обратиться за получением субсидии. В этом году мы убрали все ограничения по проценту по кредиту, нам не важно какой у вас процент, он может быть любой, любая сумма кредитного договора и срок. Главное, чтоб он был действующим на момент подачи заявки. Субсидирование процентной ставки порядка 150 предпринимателей уже получили. Бюджет около 41 млн рублей уже освоен, - отметил руководитель ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития МСП РТ» Тимур Гумеров.

Один из спикеров бизнес-завтрака Начальник отдела координации региональных представителей, НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» Сергей Порозов. Рассказал о мерах поддержки от ФПП Татарстана. Предприниматели, ориентированные на экспортную деятельность, по словам спикера, могут обратиться в экспортный отдел ФПП РТ. Для них предусмотрен новый продукт «Развитие». Заем от 1 до 5 миллионов рублей (процентная ставка – 1/2 от ставки ЦБ РФ).

Меры поддержки есть и для тех, кто в период пандемии перешел на работу с маркетплейсами. Это и сертификация продукции, и продвижение продукции.

- Важно для нас предоставить договор, что вы размещаетесь на электронной площадке. Поддерживаем и студентов, которые начали свою деятельность. Они могут обратиться за суммой от 100 до 500 тысяч рублей, - отметил Сергей Порозов.

О возможностях ТПП РТ для предпринимателей рассказал специальный представитель председателя ТПП РТ, директор департамента стратегического развития ТПП РТ Марат Ахматов. На сегодняшний день динамика вступления предпринимателей в члены ТПП РТ стабильно высокая. Только за лето полсотни компаний вступили в палату.

- Мы ориентируемся не только на производителей, ориентируемся и на услуги, и на торговлю. Пул производителей, которые сегодня есть в членах ТПП РТ достаточно широкий, - отметил он.

Марат Ахматов напомнил предпринимателям о конкурсе ТПП РТ «Крылья вашему бизнесу». Этот конкурс, как грантовая поддержка для предпринимателей. Призовой фонд конкурса 1 200 000 рублей. Регистрация идет до 10 октября.

Участником бизнес-завтрака стал Промсвязьбанк, который работает с малым и средним бизнесом. Игорь Кочетков - Заместитель начальника по УМСБ по РК Операционного офиса «Казанский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» рассказал о видах помощи, которые они оказывают. Банк входит в топ-10 по банковским показателям, принимает участие во всех мерах господдержки, профинансировал более 700 клиентов по программе «Кредит — перезагрузка».

После официальных выступлений, предприниматели могли пообщаться за чашечкой кофе, обменяться контактами. Не выходя из зала, некоторые компании успели договориться о поставке оборудования, найти партнеров по бизнесу, обсудить проекты, выходы на экспорт и расширение производства с выходом на рынки соседних регионы республики или маркетплейсы. Предприниматели также рассказали о совместной с Торгово-промышленной палатой работе, о расширении бизнеса и мерах поддержки, которыми удалось воспользоваться. Адель Заляев - Генеральный директор ООО «Нитеос» и Дмитрий Протасов - Коммерческий директор ООО «ЭРЛ СИСТЕМ» рассказали о взаимодействии с ТПП РТ в период пандемии.

Компания Дмитрия Протасова производит холодильное оборудование. В период пандемии они не прекращали работу. В этот период активно работали и с ТПП РТ, находили партнеров для развития бизнеса.

- Через Торгово-промышленную палату мы нашли партнеров в лице Зеленодольского молочного комбината, как технические специалисты для диагностики холодильного оборудования. В 20-ом году, не смотря на все изменения, мы не остановили свою работу и в некоторых направлениях даже активизировались и преуспели, - отметил Дмитрий Протасов.