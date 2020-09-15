Уникальный проект по развитию экотуризма под названием «Baikal EcoBike» организован при поддержке Торгово-промышленной палаты России

В Торгово-промышленной палате Татарстана прошла встреча с путешественником, писателем, участником одиночного велопробега на электровелосипеде «Baikal EcoBike» Сергеем Наконечным. Он первый в России, кто совершает столь длительное путешествие на транспорте нового поколения. Сергей Наконечный едет из Иркутска в Москву за 45 дней. Непрофессиональный спортсмен проехал свыше 4 тысяч км пути, семь регионов России. Более длительные привалы в крупных городах - Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Курган, Челябинск, Уфа. В столице каждого региона Сергей Наконечный встречался с представителями Торгово-промышленных палат, предпринимателями и СМИ.

Пресс-конференция прошла и в Казани. В ней приняла участие директор Комитета по развитию туризма г. Казани Дарья Санникова и первый заместитель председателя ТПП РТ Артур Николаев. Одиночный велопробег Сергей Наконечный организовал при содействии ТПП Восточной Сибири и всей системы Торгово-промышленных палат страны. Открывая встречу, заместитель председателя ТПП РТ Артур Николаев рассказал немного о палате Татарстана. Так как проект связан с экологией, он отдельно остановился на работе комитета по экологии при ТПП РТ.

- Это один из тех, активных постоянно действующих комитетов, где мы собираемся раз в два месяца, организовываем акции, мероприятия, обмениваемся опытом, перенимаем опыт других регионов. И опыт Сергея, который прошел через различные регионы для нас важен. Мы открыты к общению, - отметил Артур Николаев.

О туристической жизни республики и крупных мероприятиях на сегодняшней пресс-конференции рассказала директор Комитета по развитию туризма г. Казани Дарья Санникова.

- Здорово начинать утро понедельника в таком красивом здании с такими интересными людьми. Очень рада, что Казань стала точкой на карте, по которой проходит велопробег «Baikal EcoBike». Мы как город, который принимал большое количество крупных международных событий, понимаем важность и значимость развития внутреннего туризма и ЗОЖ. В прошлом году у нас было 3,5 миллиона туристов. Поток этот будет расти, и мы поддерживаем сферу гостеприимства, туризма, - сказала Дарья Санникова.

Она рассказала о самых интересных городских мероприятиях - «Вкусная Казань», «Фестиваль национальных костюмов» и «Велофест». «Каждый год «Велофест» посвящается разным тематикам. В этом году тоже планируем провести «Велофест», посвященный 100-летию ТАССР, мы не отступаем от этой идеи. Казань всегда рада гостям, и мы рады, что Казань стала участницей и этого проекта. Желаем вам успехов», - отметила Дарья Санникова и пригласила путешественника в Казань в качестве туриста с семьей.

Именно так Сергей Наконечный и планирует сделать, вернуться в Казань. Об этом он рассказал журналистам. А также о трудностях в пути, о необычных подарках попутчиков и о том, как часть вещей пришлось переправить Почтой России. Сергей поблагодарил за теплую встречу. «Я хочу сказать большое спасибо Торгово-промышленным палатам, и ТПП Восточной Сибири в лице Президента ТПП Восточной Сибири Соболь Алексея Ивановича и ТПП РФ. На всем моем пути в Торгово-промышленных палатах меня встречали. И это мое путешествие, мой маленький подвиг, это пропаганда здорового образа жизни, новых технологий. Весь этот проект с помощью Торгово-промышленных палат стал на много больше и громче. Обо мне узнали, о моем пути узнали. В каждом городе встречались с бизнесом, с руководством палат и это приносит большие результаты».

Участникам пресс-конференции Сергей наконечный рассказал, что этот проект ему предлагали.

- Если б я писал про Татарстан, я б сказал, что это земля, которая меня довела до предела и город, в котором я наконец выспался. Здесь я был по делам в 2016 году. Но тогда не успел посмотреть город. Вчера, когда я заехал в город. Я глаз не мог оторвать, я даже жене позвонил поделиться впечатлениями. Говорю, представляешь здесь так красиво. Культура, архитектура. Мы обязательно сюда вернемся вместе, - поделился впечатлениями о Казани Сергей Наконечный.

Путешественник также рассказал, как в пути у него 4 раза пробило колесо. Говорит, грешил на дороги, но оказалось неисправна техника, починил и направился дальше.

Рассказывая о трудностях в дороге, Сергей Наконечный, сказал, что больше старается запоминать положительные моменты. Но бывало и колесо пробьет, и ливень льет, и на дороге ночевать приходилось.

- Большое неудобство наших российских дорог, они не предназначены для путешествия на таком транспорте нового поколения. У нас есть знаки на дорогах оповещающие о гостиничных комплексах, о кафе, о медпунктах, но нет ни одного места, где можно было бы зарядить транспорт, нет нейтральной розетки. Конечно, в большинстве случаев мне не отказывали, я заряжал экобайк, но все же хотелось бы, чтоб это было. Ведь в Европе специальные трассы для такого транспорта, - отметил велосипедист. - Зато люди в пути интересные встречаются. Мне подарили клык волка, как оберег от медведей, помогло, не встретил медведей.

И добавил, что в силу оберегов верит и возит с собой оберег от мамы. Путешественник показал журналистам удары на шлеме, вмятины. В пути были и аварийные ситуации, поделился Сергей. И все же впечатления самые лучшие.

- Я третий раз путешествую по нашей стране. Она самая большая и самая красивая. Моя жена из Владикавказа, я из Сибири. Когда я ее приглашал в гости, она думала, что у нас так холодно, что надо готовиться, как к полярной экспедиции. Когда она приехала, увидела солнце, красоту Байкала, природу, она был удивлена. Сибирь не знает, что такое Урал, Кавказ не знает, что такое Сибирь. Наши люди путешествуют по всему миру. А у нас невероятно красивая страна, великая культура. Я пропагандирую внутренний туризм, - поделился Сергей.

Журналисты спрашивали о том какой груз с собой везет путешественник. Оказалось, не так много. Из одежды только дорожный костюм и парадно выходной.

- То в чем я сегодня, это парадно выходной стиль, в дорожном на встречу не придешь, - рассказал гость, показывая на футболку с логотипом ТПП и спортивный костюм.

Сегодня его парадно-выходной костюм пополнился аксессуаром – бейсболка от национального бренда «АЛГА».

- Вещей с собой было больше, но трудности в пути показали, что надо избавляться, и он часть отправил Почтой России обратно домой, - сказал Сергей.

Ежедневно Сергей Наконечный преодолевает минимум 150, максимум 245 км пути в день. Из Казани 15 сентября он направится в Нижний Новгород и конечный пункт – Москва. Всего путешественник планирует проехать свыше 5 200 км за 45 дней.