Коронавирус в Татарстане, последние новости на 15 сентября 2020 года: проведено более 666 тысяч тестов на инфекцию

Информация о выздоровевших и скончавшихся зараженных у местного Минздрава и федерального оперштаба по борьбе с инфекцией разнится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро вторника, 15 сентября, в Татарстане выявили 6 858 случаев коронавируса. По данным местного Минздрава, 5 651 зараженный выздоровел, 68 - скончались. В то же время федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет другие цифры: 5 644 выздоровевших и 38 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По последним данным в республике проведено 666 334 теста на COVID-19.

ОБ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТАХ, ОТПРАВЛЕННЫХ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ

Иностранным студентам, прибывшим на учебу из заграницы, необходимо провести в самоизоляции две недели.Это утвержденные Роспотребнадзором рекомендации. Ничего не меняет даже наличии у учащегося результатов теста на коронавирус.

Самоизоляцию можно соблюдать как дома, так и в обсервации общежития образовательной организации.