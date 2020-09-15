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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 15 сентября 2020 года: заразились еще 128 человек

С начала пандемии в регионе выявили 13 611 случая COVID-19
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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В области провели 248 220 тестов на COVID-19, обследовали 232 525 человек.

В области провели 248 220 тестов на COVID-19, обследовали 232 525 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 128 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе заболели уже 13 661 человек, 11 410 из которых уже выздоровели, а 130 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

По последним данным местного оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство инфицированных - жители Ульяновска (7 183). Остальные из Димитровграда (1 393), Карсунского района (518), Барышского района (455), Инзенского района (449), Ульяновского района (399), Мелекесского района (292), Николаевского района (290), Цильнинского района (285), Новомалыклинского района (271), Чердаклинского района (269), Сенгилеевского района (211), Майнского района (169), Старомайнского района (186), Новоспасского района (185), Тереньгульского района (184), Новоульяновска (183), Вешкаймского района (174), Кузоватовского района (106), Сурского района (81), Старокулаткинского района (78), Павловского района (60), Радищевского района (49) и Базаросызганского района (36).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 248 220 тестов на COVID-19, обследовали 232 525 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 988 пациента.

Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Ульяновской области 2020: последние новости

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