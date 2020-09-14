Коронавирус в Чувашии, последние новости на 14 сентября 2020 года: заразились еще 24 человека

Индекс распространения COVID-19 в республике сейчас составляет 0,84. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Чувашии выявили 24 новых случая коронавируса. Вместе с тем накануне были выписаны пятеро граждан, которые победили инфекцию, но также были зафиксированы две смерти зараженных. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республике провели 189 453 теста на коронавируса, которые выявили 8 169 больных. На данный момент 6 852 из них выздоровели, а 81 - скончался. Больными остаются 1 236 человек.

Индекс распространения COVID-19 в Чувашии сейчас составляет 0,84.