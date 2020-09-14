Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 14 сентября 2020 года: заразились еще 129 человек

В области провели 248 057 тестов на COVID-19, обследовали 232 364 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 129 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе заболели уже 13 533 человека, 11 410 из которых уже выздоровели, а 130 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (7 183). Остальные из Димитровграда (1 393), Карсунского района (518), Барышского района (455), Инзенского района (449), Ульяновского района (399), Мелекесского района (292), Николаевского района (290), Цильнинского района (285), Новомалыклинского района (271), Чердаклинского района (269), Сенгилеевского района (211), Майнского района (169), Старомайнского района (186), Новоспасского района (185), Тереньгульского района (184), Новоульяновска (183), Вешкаймского района (174), Кузоватовского района (106), Сурского района (81), Старокулаткинского района (78), Павловского района (60), Радищевского района (49) и Базаросызганского района (36).

По данным местного Роспотребнадзора в области провели 248 057 тестов на COVID-19, обследовали 232 364 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 783 пациента. Ранее с меднаблюдения было снято 30 620 человек.