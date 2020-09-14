Клиенты интернет-магазина Билайн смогут забрать заказ в ближайшей «Пятёрочке»

Сейчас услуга доступна в Москве, в 4 квартале географию доставки планируется расширить до всех регионов присутствия сервиса. Билайн стал первым партнёром 5Post среди операторов сотовой связи. Сеть доставки 5Post включает более 2500 тысяч постаматов и 9000 пунктов выдачи на кассах в 65 регионах присутствия.

В магазины «Пятёрочка» доставят любые заказы, сделанные в интернет-магазине Билайн – смартфоны, гаджеты, SIM-карты. Бесплатно привезут заказы с SIM-картой или покупки стоимостью выше 3 тысяч рублей. В остальных случаях доставка будет стоить 200 рублей. Сроки доставки составляют от 1 до 7 дней в зависимости от региона. Клиент может забрать свой товар на кассе магазина или в постамате. Для получения необходим код, который приходит в SMS в момент доставки заказа до пункта выдачи.

Илья Николаев, директор по развитию интернет-продаж Билайн:

«Партнёрство с 5Post упростит нашим клиентам покупку нового смартфона или услуг связи. Теперь у покупателей еще больше возможностей получить покупку в удобном месте в удобное время. Магазины «Пятёрочка» в большей степени находятся в шаговой доступности от дома и часто работают до 23:00 или круглосуточно. Кроме того, клиенты могут совместить получение заказа с покупкой продуктов. Доставка онлайн-заказов с помощью 5Post дополнит нашу собственную доставку до клиента, которая в крупных городах осуществляется за 2 часа. Также покупатели могут забрать заказы в магазинах собственной сети Билайн».

Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post:

«5Post на протяжении уже нескольких лет является надежным логистическим партнёром для ведущих российских и международных компаний и онлайн-магазинов. Разветвлённая сеть, охватывающая большинство регионов России, и высокое качество сервиса позволяет развиваться даже в кризис. Мы видим, что потребительский спрос на доставку в торговые точки, расположенные рядом с домом, только растёт, а клиенты заинтересованы в постоянном расширении ассортимента товаров. Сотрудничество с Билайн позволит нашим клиентам получать все необходимые для мобильной связи товары в ближайшей «Пятёрочке».

Ранее Билайн подписал соглашение с торговой сетью «Пятёрочка», и SIM-карты с технологией саморегистрации можно купить на кассовых зонах более чем 2400 магазинов в Москве и Московской области.