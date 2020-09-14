«БИМ-радио» ищет 100 000-го участника «Коробки передач»!

«Коробка передач» - любимая программа автомобилистов, с простыми условиями участия: нужно первым найти диджея «БИМ-радио» на улицах города и получить приз!

За долгие годы существования программы слушатели:

- получили почти 100 000 подарков

- передали почти 100 000 приветов

- послушали почти 100 000 люБИМых песен!

И вот настало время узнать, КТО же станет счастливым 100-тысячным участником легендарной «Коробки»!

До 28 сентября на радиостанции будут внимательно вести счет и следить за участниками акции.

В один из дней в прямом эфире «Коробки передач» ведущие объявят стотысячного участника. В какой именно день это произойдет - остается загадкой для слушателей.

Чтобы победить, нужно внимательно слушать эфир и приехать на «Коробку передач» вовремя!

Шанс есть у каждого!

- За этот год я побеждал 4 раза! Помню, как в детстве слушал радио и мечтал выиграть! Обожаю «БИМ-радио»! Наслаждаюсь существованием и призами «Коробки передач!» - делится в соцсетях один из постоянных слушателей радиостанции.

Дерзайте, и, возможно, вы станете 100 000-м участником и отметите свою победу с родными и близкими в одном из живописнейших мест Татарстана!

Сроки проведения акции, подробности об организаторе мероприятия, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - на сайте bimradio.ru.

Запрещено для детей.

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