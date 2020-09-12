Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 12 сентября 2020 года: сняли ограничение на продажу спиртного

Ранее в рамках все еще действующего режима повышенной готовности в Марий Эл спиртное можно было купить только в период с 14.00 до 18.00. Фото: Влад КОМЯКОВ

За минувшие сутки в Марий Эл зафиксировали очередной летальный исход от коронавируса. Таким образом число смертей COVID-19 в регионе достигло 45. Также, по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, на 12 сентября 2020 года в Марий Эл также зарегистрировано 21 новый случай заражения. С начала пандемии COVID-19 в регионе был выявлен у 4 465 человек. 3 981 из них уже выздоровели.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

В свою очередь на очередной сессии Госсобрания Марий Эл депутаты поддержали предложение главы региона Александра Евстифеева о снятии ограничения по розничной продаже алкоголя. Так что теперь его снова можно купить в магазинах с 10.00 и до 22.00. Это стало возможным из-за того, что республика находится уже на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений.

Ранее в рамках все еще действующего режима повышенной готовности в Марий Эл спиртное можно было купить только в период с 14.00 до 18.00.