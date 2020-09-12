Сергей Агаджанян в Казани оттащил 16-тонный самолет на 35 метров за 1,5 минуты

К этому дню Сергей готовился два года. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В пятницу, 11 сентября, в казанском аэропорту был установлен рекорд России и, возможно, мира. Лидер федерации силового спорта страны Сергей Агаджанян без специальных приспособлений осуществил буксировку пассажирского самолета CRJ 100 Boombardier весом более 16 тонн. Силач протащил воздушное судно 35,4 метра за 1,5 минуты при встречном ветре порывами до 13 м/с. Вместе с этим Сергей надул и разорвал 3 медицинские грелки.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Такого в России никто не делал. Возможно, Сергей оказался первым в мире, кому подобное удалось. Видеозапись рекорда уже отправлена в комиссию Книги рекордов Гиннесса. Если его засчитают, то международный аэропорт "Казань" впервые будет отмечен в этом издании.

Сергей и его тренер Василий Грищенко с сертификатом об установлении рекорда России. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

К буксировке самолета Сергей готовился больше двух лет. Тренируясь, он перетягивал эвакуатор массой порядка 40 тонн.

- Дело тут далеко не в массе самолета. Многое зависит от конструкции транспортного средства. Его очень трудно, как говорят экстрималы, "снять". Дело не в подкачке шин на колесах, а именно в технических особенностях судна, - признается Сергей.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

На самолете Агаджанян останавливаться не собирается. Дальше, как говорится, больше. В Дзержинске он хочет улучшить рекорд Владимира Турчинского и надуть большее количество грелок - предположительно, их будут десятки. После чего Сергей планирует сделать номер в московском метрополитене. Будет ли силач тягать состав метро - пока непонятно неизвестно, потому что он держит это в секрете.

- Тот факт, что я рекордсмен для меня значит движение вперед, популяризация здорового образа жизни. Хоть я человек и молодой, но уже не юный, для меня важно, чтобы подрастающее поколение должны вести активный образ жизни и чаще отрываться от гаджетов. Я думаю, что такие рекорды должны пробудить у молодежи желание заниматься в тренажерном зале, - считает Агаджанян.

Подготовка к установке рекорда России и, возможно, мира. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Ведь и у 43-летнего Сергея все когда-то начиналось так. Сначала появилось желание вести здоровый образ жизни, потом - абонемент в тренажерный зал. Там он начал заниматься силовыми упражнениями, после чего и сам не заметил, как перешел от штанг и гирь к автомобилям, вертолетам, поездам и самолетам. Параллельно с этим Агаджанян предпринимает попытки стать депутатом Люберцев и, возможно, уже на этом уровне продвигать ЗОЖ.