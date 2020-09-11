Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 11 сентября 2020 года: заразились еще 109 человек

В области проведено 242 037 тестов на COVID-19, обследовано 226 771 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 109 случаев заражения коронавирусом. Так, с начала пандемии инфекцию там подхватили уже 13 166 человек, 11 139 из которых уже выздоровели, а 125 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (6 965). Остальные из Димитровграда (1 336), Карсунского района (503), Барышского района (452), Инзенского района (449), Ульяновского района (391), Мелекесского района (291), Николаевского района (283), Цильнинского района (274), Новомалыклинского района (271), Чердаклинского района (267), Сенгилеевского района (211), Майнского района (192), Тереньгульского района (183), Новоульяновска (181), Новоспасского района (180), Вешкаймского района (174), Старомайнского района (171), Кузоватовского района (95), Сурского района (81), Старокулаткинского района (78), Павловского района (57), Радищевского района (49) и Базаросызганского района (32).

По данным местного Роспотребнадзора в области проведено 242 037 тестов на COVID-19, обследовано 226 771 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 615 пациентов. Ранее с меднаблюдения было снято 30 263 человека.