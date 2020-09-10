Коронавирус в Татарстане, последние новости на 10 сентября 2020 года: скончались 66 зараженных

С начала пандемии в республике провели уже 641 588 тестов на COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На утро четверга, 10 сентября, в Татарстане выявлено 6 740 случаев коронавируса. По данным местного Минздрава 5 563 зараженных уже выздоровели, а 66 - скончались. При этом федеральный оперштаб о борьбе с инфекцией называет другие цифры - 5 568 выздоровевших и 35 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республике провели уже 641 588 тестов на COVID-19.

О ПОСЛЕДНИХ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ КОРОНАВИРУСА

Очередными жертвами инфекции стали 66-летняя женщина и 86-летний мужчина.

Известно, что первая была госпитализирована во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ №12 в Казани с двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19. Состояние осложнялось из-за обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Второй был доставлен в республиканскую клиническую инфекционную больницу с двусторонней пневмонией. Позже у него выявили и коронавирус. Состояние мужчины также осложняло обострение хронических заболеваний.