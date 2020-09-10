Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 10 сентября 2020 года: заразились еще 108 человек

В области проведено 240 087 тестов на COVID-19, обследовано 224 949 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 108 случаев заражения коронавирусом. Так, с начала пандемии инфекцию там подхватили уже 13 057 человек, 10 983 из которых уже выздоровели, а 120 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (6 900). Остальные из Димитровграда (1 317), Карсунского района (503), Барышского района (452), Инзенского района (449), Ульяновского района (389), Мелекесского района (287), Николаевского района (283), Цильнинского района (274), Новомалыклинского района (271), Чердаклинского района (264), Сенгилеевского района (211), Майнского района (188), Новоульяновска (181), Новоспасского района (180), Тереньгульского района (177), Вешкаймского района (174), Старомайнского района (171), Кузоватовского района (89), Сурского района (81), Старокулаткинского района (78), Павловского района (57), Радищевского района (49) и Базаросызганского района (32).

По данным местного Роспотребнадзора в области проведено 240 087 тестов на COVID-19, обследовано 224 949 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 688 пациентов. Ранее с меднаблюдения было снято 30 030 человек