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Буксировал вертолеты и поезда: что известно о Сергее Агаджаняне, который собрался поставить мировой рекорд в аэропорту Казани

Он задумал в одиночку отбуксировать самолет весом более 15 тонн
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Сергею не впервой тащить тяжести, в частности, многотонную технику.

Сергею не впервой тащить тяжести, в частности, многотонную технику.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В пятницу, 11 сентября, в аэропорту Казани собираются установить рекорд России и мира. Лидер федерации силового экстрима страны Сергей Агаджанян без специальных приспособлений осуществит буксировку самолёта массой более 15 тонн. При этом он будет надувать и разрывать медицинские грелки объёмом 3 литра.

Что же известно о самом силовом экстремале? Сергею 43 года и ему не впервой двигать тяжести и, в частности, различный транспорт, надувая и разрывая при этом медицинские грелки. Так, он уже буксировал вертолеты, поезда, автомобили и катера. На очереди самолет.

Сергей уже буксировал вертолеты, поезда, автомобили и катера.

Сергей уже буксировал вертолеты, поезда, автомобили и катера.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас Сергей активно ищет спонсоров, которые помогли бы ему в подготовке к рекордам России и мира в различных дисциплинах силового экстрима и комбинированных трюках. Параллельно с этим он принимает участие в довыборах депутатов Люберцов.

Сергей готов ставить рекорды России и мира в различных дисциплинах силового экстрима и комбинированных трюках.

Сергей готов ставить рекорды России и мира в различных дисциплинах силового экстрима и комбинированных трюках.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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