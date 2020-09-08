10 сентября Рустам Минниханов проведет прямой эфир, приуроченный к 100-летию ТАССР

Прямой эфир Президента Татарстана приурочен к 100-летию ТАССР, которое празднуется в этом году. Каковы главные успехи и достижения современного Татарстана? Как развивается наша республика в XXI веке? На эти и другие вопросы ответит Рустам Минниханов. В ходе прямого эфира ведущие - Дмитрий Аверкиев и Сергей Магданов зададут Президенту Татарстана наиболее актуальные вопросы татарстанцев.

Задать вопрос президенту можно по телефону редакции телеканала «Татарстан 24» (843) 224-24-24 или в социальных сетях. Вопросы принимаются в официальной группе Республики Татарстан во «ВКонтакте» (через личные сообщения) либо в директ сообщества Республики Татарстан в Инстаграме.

Все вопросы, поступившие от жителей, будут зафиксированы. Вопросы принимаются до 21.00 9 сентября.