Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 8 сентября 2020 года: в инфекционных стационарах лечатся 109 зараженных

7 пациентов инфекционных стационаров Марий Эл подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По последним данным, в Марий Эл было выявлено еще 16 зараженных COVID-19. Так, согласно информации федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, с начала пандемии в регионе было выявлено 4 375 инфицированных, из которых выздоровели уже 3 880 человек. В 41 случае болезнь привела к летальному исходу.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Как сообщает Минздрав Марий Эл, в инфекционных стационарах сейчас лечатся 109 пациентов с диагнозом коронавирус, а также 409 с пневмонией, 7 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а 188 нуждаются в кислородной поддержке.

Отметим, что в республике до 27 сентября из-за коронавируса был продлен режим повышенной готовности. Это значит, что нужно продолжать масочный режим при посещении зданий, строений, сооружений, нахождении в общественном транспорте, такси, на ж/д вокзалах. Продолжает действовать запрет и на проведения ряда массовых мероприятий.