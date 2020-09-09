Застройщик коттеджного комплекса портит жизнь обитателям казанского поселка

Сейчас здесь живут около полусотни человек, однако под боком у обитателей Татваленки растет коттеджный комплекс, который строит ООО «Корнер». Пока застройщик не начал направлять бесконечный поток большегрузной техники, сокращая путь к строительной площадке через короткий путь, жители Татваленки жили спокойно. Дорожникам пришлось идти на крайние меры - перекрыть выезд на автодорогу на Б. Матюшино на несанкционированном съезде в целях недопущения ДТП на скоростном шоссе. Ведь этого съезда и дороги через лес по документам нет.

Проездом от Матюшинского тракта до поселка жители Татваленка пользовались много лет. Лет 10 назад здесь началась большая стройка - землю приобрел застройщик под возведение коттеджного комплекса ЖК «Ясная поляна». При этом проектом было предусмотрено строительство асфальтобетонной дороги к жилому комплексу со стороны Матюшинской дороги с пересечением дороги через нефтепроводы. Для этого строительная организация должна была предусмотреть и согласовать в соответствующих инстанциях подъездные дороги, и главное - предусмотреть способы заезда на территорию будущего элитного поселка в установленном порядке.

С тех пор и начались проблемы жителей этого небольшого населенного пункта в пригороде Казани. Строители обнесли территорию забором, при этом за ним, фактически на стройплощадке, каким-то образом оказался и сам поселок. Так въезд в Татваленку превратился в блокпост, через который жители вынуждены были проходить, чтобы попасть домой. По самой же дороге беспрестанным потоком пошли большегрузы и строительная техника.

Проезд пересекают два нефтепровода диаметром 800 мм и 1000 мм, по которым нефть перекачивается под давлением. В 2011 году застройщик тогда еще «Ясной Поляны» запросил технические условия для строительства дороги к своим коттеджам. «Транснефть» выдала требования в соответствии с законодательством, и работа пошла. И асфальт от Матюшинской трассы укладывали, пока не уперлись в нефтепровод. Позднее название организации сменилось на ООО «Корнер», а жилой комплекс переименовали в «Брайт Парк». В эксплуатирующей организации магистральных нефтепроводов пытались урегулировать ситуацию и неоднократно выдавали технические условия строителям таунхаусов, но каждый раз, оценив масштаб работ и финансовых вложений, застройщик снова пропадал. Ведь требовались серьезные вложения, чего строителям дорогостоящего коттеджного поселка не хотелось. Для того чтобы все сделать по нормам, нужно было переукладывать участок нефтепровода, уложить трубы в специальный кожух и только после этого стелить полотно дороги асфальтом. Вместо этого поверх труб просто положили бетонные плиты.

На некоторое время возведение коттеджного поселка замерло, а по частично проложенной по лесному участку дороги по необустроенному, как полагается в целях безопасности, переезду через нефтепроводы местные жители начали ездить в направлении Матюшинской трассы. Однако с возобновлением строительства жилого комплекса «Брайт Парк» нагрузка на дорогу многократно увеличилась. Судя по плану, размещенному на сайте застройщика ООО «Корнер», здесь должны появиться полторы сотни коттеджей, 4 детских сада, 2 школы и торговый центр. В пресс-службе строительной компании заявили, что этой дорогой и не пользовались. Правда, местные жители в один голос свидетельствуют об обратном.

Дальнейшая эксплуатация дороги, по расчетам специалистов «Транснефть-Прикамье», грозит техногенной катастрофой. В случае повреждения нефтепровода разлившаяся нефть зальет и строящийся элитный поселок, и саму Татваленку. Одна искра, и райское комьюнити превратится в ад. При этом в ООО «Корнер» почему-то считают, что модернизировать проезд должны сами владельцы сетей и участка.

Однако закон не на их стороне.

- Действующим законодательством предусмотрено, что затраты по переносу, переустройству магистрального нефтепровода при возникновении такой необходимости возлагаются на лиц, по инициативе которых осуществляется реконструкция или строительство соответствующих объектов. В данном случае - это ООО «Корнер», которое обращалось к нам по поводу этой дороги в конце 2019 года, а теперь говорит, что дорога им не нужна, - рассказал заместитель главного инженера АО «Транснефть-Прикамье» Эдуард Ишалин.

Не исключено, что нынешняя ситуация - отражение финансовых проблем девелопера. Неужто у серьезной компании есть средства для постройки дорогих коттеджей, а на дороге и безопасности приходится экономить?

Сейчас дорога официально не зарегистрирована, так что в случае аварии ответчиком будут сами нефтяники. Поэтому проезд через магистральный нефтепровод закрыли вовсе - с обеих сторон поперек дороги появились металлические ограждения и земляной вал.

Ситуацию обсудили в Минстрое республики и расставили все точки над i: дорога здесь нужна, но при соблюдении норм и выполнении требований закона. Застройщик должен провести комплекс работ по строительству асфальтобетонной дороги к комьюнити «Брайт Парк» с пересечением магистральных нефтепроводов «Транснефть- Прикамье» в соответствии с требованиями законодательства.

Таким образом, выход из ситуации один: ООО «Корнер» в интересах жителей комьюнити «Брайт Парк» должен согласовать проект дороги, как того требует Градостроительный кодекс, в соответствующих инстанциях (муниципальной администрации, дорожных службах, лесничествах, у владельцев пересекаемых подземных коммуникаций) и потом построить проезд, которым бы могли все безопасно пользоваться. А пока застройщик пытается решить проблему за чужой счет, сделав жителей Татваленки заложником своей жадности и амбиций.