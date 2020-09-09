Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 9 сентября 2020 года: заразились еще 105 человек

Большинство инфицированных COVID-19 в области приходится на Ульяновск (6 836) и Димитровград (1 302). Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 105 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе заболели уже 12 949 человека, 10 843 из которых уже выздоровели, а 111 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (6 836). Остальные из Димитровграда (1 302), Карсунского района (497), Инзенского района (449), Барышского района (445), Ульяновского района (389), Мелекесского района (287), Николаевского района (280), Цильнинского района (274), Новомалыклинского района (271), Чердаклинского района (263), Сенгилеевского района (205), Майнского района (184), Новоульяновска (181), Новоспасского района (180), Тереньгульского района (177), Вешкаймского района (172), Старомайнского района (171), Кузоватовского района (89), Сурского района (81), Старокулаткинского района (78), Павловского района (57), Радищевского района (49) и Базаросызганского района (32).

По последним данным местного Роспотребнадзора в области проведено 236 280 тест на COVID-19, обследовано 221 363 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 776 пациентов. Ранее с меднаблюдения было снято 29 585 человек.