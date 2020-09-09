КНДР - 72 года

Президент Ким Ир Сен и Председатель ГКО Ким Чен Ир

В 1905 - 1945 гг. Корея была колонией империалистической Японии. Ким Ир Сен, герой корейской нации, добрых 15 лет развертывал суровую антияпонскую вооруженную борьбу за возвращение отнятой оккупантами страны. В августе 1945 г. генеральная атака ведомой им Корейской Народно-революционной армии и сочетанное с ней всенародное сопротивление привели, наконец, к освобождению Кореи.

После освобождения страны Ким Ир Сен повел свой народ по пути построения новой Кореи, свободной от эксплуатации и гнета, где все люди труда жили бы одинаково счастливо. Земельная реформа сделала крестьян хозяевами земли, Закон о национализации ведущих отраслей промышленности сделал рабочих хозяевами предприятий. Благодаря Закону о равноправии женщин они, замкнутые в стенах комнат, стали достойными хозяевами общества. Угнетенные, оскорбленные ранее люди избраны представителями народа, обсуждающими и решающими политические дела государства. Корейцы впервые в своей многотысячелетней истории стали хозяевами страны. Рождение КНДР вошло новой, яркой страницей в историю борьбы корейского народа за создание суверенного и независимого государства.

72 года КНДР были годами преодоления непрекращающихся испытаний и трудностей. Выбранный ею путь к самостоятельности отнюдь не был легок. На пути ее продвижения лежали трудно одолимые суровые испытания: ожесточенная трехлетняя корейская война (1950 - 1953), непрекращающиеся никогда в десятки лет военные угрозы, крайние экономические затруднения в конце 1990-х годов, вызванные попытками империалистов изолировать и задушить КНДР и т.д. Однако эта страна ни на шаг не отступила от выбранного ею самой пути, и ее народ, сорвав всевозможные вызовы, превратил свою страну в сильную - независимую в политике, самостоятельную в экономике, способную на самозащиту, которой восхищаются люди мира.

Страна, бывшая отсталой, колониально-аграрной, сотворила чудо - за какие-то 14 лет завершила выполнение вековой задачи социалистической индустриализации. Создана прочная самостоятельная национальная экономика со всеми ее отраслями - мощной тяжелой промышленностью, уверенно выпускающей искусственные спутники Земли, машины с технологией CNC и другие изделия сверхсовременных сфер и современной легкой индустрией и т.д. В 2016 г. VII съездом Трудовой партии Кореи была намечена задача - ускорить процесс подведения под народное хозяйство отвечающей реальным условиям страны материально-технической базы, его модернизации, информатизации и перевода его на научную основу, чтобы превратить хозяйство страны в экономику знаний. В апреле 2018 года на III Пленуме ЦК партии седьмого созыва принята новая стратегическая линия на сосредоточение всех сил на хозяйственном строительстве социализма.

В КНДР с социалистическим строем, служащим интересам народных масс, где они стали хозяевами всего и все поставлено на службу народу, государство проводит все политические мероприятия в интересах народа, в числе которых - бесплатную систему медицинского обслуживания, систему всеобщего обязательного бесплатного обучения и бесплатное предоставление жилья трудящимся. Так, до освобождения страны в ней не было ни одного вуза и научно-технических работников насчитывалось всего немногим более чем десять человек, а теперь днем с огнем не сыщешь ни одного неграмотного и страна стала цивилизованной, имеющей сотни высших учебных заведений и большую армию интеллигентов, которых насчитывается один миллион с сотнями тысяч. Это первая в мире страна без налогов, в ней полностью обеспечиваются права человека - трудящихся народных масс. Вся страна превратилась в одну большую дружную семью, где все помогают друг другу и подтягивают друг друга.

Корейский народ, которому в прошлом была навязана горькая участь колониального раба, уделял приоритетное внимание наращиванию оборонного могущества страны. За десятки лет КНДР своим титаническим трудом сумела создать надежное государственное оборонное могущество, на которое не посмели бы посягнуть какие бы то ни было агрессивные силы. Более того, она поднялась на достойную высоту общепризнанного в мире стратегического государства.

Страна, небольшая по своей территории и численности населения, где раньше царила вековая отсталость и нищета, за короткие сроки - не более чем 72 года - приобрела совершенно новый облик, какой мы видим сегодня. Все это стало возможным благодаря руководству великих лидеров. Президент Ким Ир Сен и Председатель ГКО Ким Чен Ир - корейские вожди предыдущих поколений - величайшие из среды великих людей, пользующиеся всеобщим безмерным уважением и почтением. Председатель Госсовета нынешней КНДР Ким Чен Ын показывает себя самым выдающимся политическим руководителем современного мира.

Председатель Госсовета Ким Чен Ын.

Он ориентирует течение климата мира на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии вообще. Весь мир не скрывает своего восхищения его выдающимися политическими реальными способностями. Нет сомнения в том, что под его руководством Корея совершит новый взлет к еще более светлому будущему.