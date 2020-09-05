Фонд социального страхования Татарстана провел "круглый стол", в рамках которого ответил на вопросы граждан

216-00-19 - "горячая линия" Фонда социального страхования Татарстана. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В пятницу, 4 сентября, в Казани состоялся "круглый стол" Фонда социального страхования Татарстана. В нем приняли участие управляющий ФСС региона Павел Лоханов, начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации ФСС РТ Руслан Салахов, руководитель группы организаций по предоставлению государственных услуг ФСС РТ Лия Ходжич, начальник отдела страхования профессиональный рисков ФСС РТ Айрат Гильмеев, директор санатория "Санта" Ольга Новикова.

Также на мероприятии присутствовали родители детей-инвалидов, руководитель инклюзивной студии «Э-моция» Инесса Клюкина и другие гости.

В диалоге обсудили обеспечение техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением инвалидов, а также организацию для них "доступной среды".

О НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ

В первой половине 2020 года из федерального бюджета Фонду социального страхования Татарстана было выделено порядка 830 миллионов рублей. К концу декабря эта сумма должна достигнуть 1,7 миллиардов рублей.

Эти деньги необходимы. Ведь на данный момент у ФСС республики имеется более 409 тысяч получателей различных услуг. С начала сентября за одними только техническими средствами реабилитации в фонд обратились 103 тысяч человек.

Заметим, что в начале года были заключены государственные контракты на поставку детских и взрослых подгузников, пеленок, инвалидных кресел 14 различных видов, протезов нижних и верхних конечностей, глазных протезов, слуховых аппаратов, ушных вкладышей, тонометров, мобильных телефонов с текстовым выходом, сигнализаторов звуков, специальных устройств для чтения, электронных видеоувеличителей, луп и многого другого. Также были подписаны договоры на оказание услуг по сурдопереводу в объеме десяти тысяч часов.

- 14 сентября планируется заключение контракта на поставку 525 комнатных и прогулочных кресел-колясок с ручным приводом, а в октябре будут поставлены аналогичные коляски в количестве 3 700 штук.

О ПРОБЛЕМАХ

Участники "круглого стала" рассказали сотрудникам ФСС Татарстана о своих проблемах - невозможности обеспечить всех глухих услугами по сурдопереводу, неудобной обуви, хамстве со стороны сотрудников фонда, отсутствии технических средств реабилитации некоторой специальной одежды для инвалидов.

Кроме того, поступили жалобы на излишне большое число вертикализатором в коррекционных детских домах. Они выдаются на каждого инвалида, но в учреждениях не хватает сотрудников, чтобы одновременно заниматься со всеми - занимаются группами. Так, часть техники пылиться и может стать причиной пожара.

Со всем этим сотрудники Фонда пообещали разобраться и лично связаться с гостями.

Отметим, что Фонд социального страхования Татарстана имеет свою "горячую линию", позвонив на которую люди могут получить ответы на свои вопросы. Их номер 216-00-19.