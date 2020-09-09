Директор филиала «Росгосстраха» в Татарстане Марат Сафин: «Мы помогаем людям»

Марат Сафин (справа) во время вручения диплома.

Директор филиала «Росгосстрах» в Татарстане Марат Сафин:

«Ведь конкурс приурочен к вековому юбилею со дня образования Татарской АССР. А всего через год свое 100-летие отметит и «Росгосстрах» - прямой наследник советского страхового гиганта, который в течение многих десятилетий обеспечивал защиту благосостояния миллионов граждан.

В декабре прошлого года «Росгосстрах» вошел в «50 легендарных брендов нашей страны», причем стал одним из лидеров голосования. Наш бренд формировался на протяжении почти ста лет, и за это время наша компания стала действительно народной, которую знают и любят миллионы россиян.

В Татарстане «Росгосстрах» тоже знают: все эти годы компания поддерживала граждан во многих сложных и даже чрезвычайных ситуациях. Наша работа - помогать людям, защищать их благосостояние и привычный образ жизни.

Также мы поддерживаем и наш бизнес, выплачивая страховое возмещение, если вдруг что-то произойдет, и эти деньги возвращаются в экономику региона. Более того, многие предприятия в непростых экономических условиях сохранились в том числе и потому, что своевременно заключили договоры страхования имущества, автотранспорта, гражданской ответственности и др. И очень приятно, что среди награждаемых сегодня наших компаний, получивших признание в республике, немало клиентов «Росгосстраха».

Сегодня «Росгосстрах» - старейшая, но при этом современная компания, которая делает всё для того, чтобы соответствовать требованиям ХХI века. Финансовая грамотность населения постоянно растет год от года. Но еще немало людей считает, что страхование если и нужно, то точно находится не среди первоочередных задач. А вот когда происходит какое-то событие, не говоря уже о стихийном бедствии, вот тут-то и вспоминают о страховании.

Хочу подчеркнуть: сегодня страховые полисы становятся доступнее, все более соответствуют запросам потребителей, в том числе достаточно взыскательным. Например, сейчас можно застраховать квартиру от множества бед буквально за несколько сотен рублей в месяц. То есть примерно за ту же цену, которую мы платим за телеантенну или Интернет.

Или, например, автокаско сейчас можно приобрести за совершенно разумные деньги. К тому же появляются все новые так называемые коробочные продукты - они очень просты как в оформлении, так и в плане механизма выплаты страхового возмещения.

Вырос спрос на продукты по здоровью, прежде всего по телемедицине, ведь если раньше люди не очень верили в объективность того, что в народе называют лечением по телефону, то сейчас отношение поменялось. Это перспективное направление, имея в виду масштабы нашей страны.

Мы запускаем новую линейку таких продуктов, с помощью которых можно застраховать имущество, здоровье, детей, застраховаться от несчастных случаев на отдыхе и так далее. Мы перестраиваемся и подстраиваемся под новые условия, чтобы сохранить взаимодействие с клиентом, ищем новые каналы дистрибуции, модернизируем имеющиеся.

Клиентская аудиторию «Росгосстраха» достаточна широка и разнообразна. Мы все очень разные. Людям молодым ближе digital-форматы взаимодействия. А тем, кто постарше, важно общаться с агентом. Фактор человечности по-прежнему играет огромную роль, например, в добровольном медицинском страховании, а тем более в страховании жизни, поскольку здесь очень много личностных моментов. Среди наших клиентов немало людей зрелых, состоявшихся. Они уже успели обзавестись имуществом, хотят его сохранить не только для себя, но и для своих родных. И мы готовы соответствовать требованиям наших клиентов.

Сегодня сервисную составляющую мы ставим во главу угла: для нас важно, чтобы нашим страхователям было удобно и комфортно не только при заключении договора, но и при урегулировании убытков. Мы понимаем, что сегодня сам сервис стал другой: люди в том числе хотят получать обслуживание онлайн, особенно при урегулировании убытков, быстро, без бумаги и очередей, в удобной им обстановке. Мы с удовлетворением отмечаем, что многие клиенты десятилетиями доверяют свою страховую защиту «Росгосстраху», причем у нас страхуются и дети, и даже внуки наших клиентов.

И еще один важный момент. Нам интересны люди, которые по-новому смотрят на свою работу, по-новому воспринимают бизнес, используют современные технологии, гаджеты, платформы. Компания готова вкладываться в таких специалистов. Так что давайте работать вместе!»