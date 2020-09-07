Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 7 сентября 2020 года: заразились еще 97 человек

В области проведено 235 951 тест на COVID-19, обследовано 221 077 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 97 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе заболел уже 12 745 человек, 10 655 из которых уже выздоровели, а 111 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (6 730). Остальные из Димитровграда (1 269), Карсунского района (497), Инзенского района (449), Барышского района (445), Ульяновского района (373), Мелекесского района (282), Новомалыклинского района (270), Цильнинского района (268), Николаевского района (263), Чердаклинского района (263), Сенгилеевского района (205), Майнского района (184), Новоспасского района (180), Новоульяновска (178), Тереньгульского района (177), Старомайнского района (165), Вешкаймского района (162), Кузоватовского района (89), Сурского района (81), Старокулаткинского района (78), Павловского района (57), Радищевского района (48) и Базаросызганского района (32).

По данным местного Роспотребнадзора в области проведено 235 951 тест на COVID-19, обследовано 221 077 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 799 пациентов. Ранее с меднаблюдения было снято 29 1428 человек.