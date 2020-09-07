Гидрометцентр Татарстана сообщил, когда ждать похолодания в сентябре 2020 года

Вместе с ним ожидаются дожди и сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все прошедшие выходные Татарстан находился в центре антициклона. Отсюда такая теплая погода. Но антициклон начал постепенно смещаться на юго-восток. Нет, тепло еще сохраниться в республике, но, как оказалось, ненадолго.

В этот вторник, 8 сентября, погода все еще существенно не изменится. Осадков не ожидается, температура воздуха на 3-4 градуса выше нормы – днем от +22 до +27, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

А уже ночью в среду, по его прогнозам, у западных границ республики окажется холодный атмосферный фронт. Утром и днем он начнет проходить через регион, что принесет его жителям умеренные и сильные дожди, а также ветер с порывами до 20 м/с. В Татарстане начнется похолодание – днем от +16 до +21 градуса. Если тепло сохраниться, то только в восточных районах, но и то там максимум ожидается до +24.

Далее в четверг, 10 сентября, Татарстан окажется в ложбине северного циклона. В республике будет наблюдаться облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, днем от +15 до +20 градусов.

Чем дальше, тем холоднее. Так, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу из-за влияния активного атмосферного фронта очередного северного циклона столбики термометров не поднимутся выше отметки «+19». Кроме того, ожидается сильный ветер и дожди.