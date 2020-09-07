Жителя Татарстана, который устроил резню в магазине, арестовали на 2 месяца

Мужчина прятался от правоохранителей в лесу. Фото: прокуратура Татарстана

В суде Заинска полностью удовлетворили ходатайство следователя о заключении 47-летнего местного жителя под стражу на 2 месяца – до 4 ноября 2020 года, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Напомним, 4 сентября камеры видеонаблюдения в одном из магазинов Заинска засняли, как он напал с ножом на свою бывшую 44-летнюю жену. Мужчина буквально изрезал женщину – нанес около 10 ударов, а после сбежал.

К счастью ранения не оказались смертельны – жизненно важные органы не были задеты. Раненную женщину увезли в больницу. Напавшего же на нее мужчину по записям с уличных видеокамер отследили и нашли прятавшимся в лесу. Полиция задержала злоумышленника.

Согласно информации собственных источников «Комсомолки» в правоохранительных органах, еще до нападения женщина писала заявления в полицию о том, что бывший муж продолжал приходить к ней и троим ее детям. Такие посещения заканчивались для женщины побоями и изнасилованиями. Материалы передавали в следственный комитет, но там не видели состава преступления и возбуждении уголовного дела отказывали. В последний раз жертва нападений писала заявление об изнасиловании бывшим супругом в первой половине августа 2020 года.