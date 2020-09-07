Большой праздник футбола: в Нижнекамске состоялось открытие футбольного стадиона «Нефтехимик»

Сегодня в Нижнекамске состоялся грандиозный праздник футбола, посвященный открытию после полной реконструкции обновленного футбольного стадиона «Нефтехимик». В торжественной церемонии открытия приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, глава НМР, мэр г. Нижнекамска Айдар Метшин, генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, президент ФК «Нефтехимик», член попечительского Совета РФС, заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» – коммерческий директор Тимур Шигабутдинов.

С самого утра в городе работали фан-парки, которые были расположены у стадиона «Нефтехимик», ледового дворца «Нефтехим Арена», на набережной реки Камы, а также в парке Нефтехимиков. Здесь была организована разнообразная культурно-развлекательная программа – для взрослых и детей работали киберзона, барбер-фан, где можно было сделать креативную причёску и наложить аквагрим, интерактивные футбольные, спортивные и надувные аттракционы, проводились настольные игры. Гостей праздника развлекали также кавер-группы и ди-джеи. В фан- зонах были установлены сцены, экраны, и каждый из них был связан между собой и со стадионом «Нефтехимик» телемостом. Площадки выходили на связь со стадионом.

После посещения фан-зоны возле футбольного стадиона почетные гости отправились на его территорию. Президенту РТ Рустаму Минниханову рассказали об изменениях, которые произошли на футбольном стадионе после его масштабной реконструкции. Средства на ее проведение в сумме более 400 млн выделило ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Стадион с 42-летней историей теперь соответствует всем требованиям регламента I дивизиона ФНЛ. Здесь установлены подогрев и автоматический полив искусственного поля, имеются 4 мачты освещения и электронное табло. Также были заменены трибуны для болельщиков и зрителей, появились фан-зона, игровые площадки и автостоянка. В ходе реконструкции позаботились и о людях с ограниченными физическими возможностями – для них установили специальные пандусы.

Церемонию открытия стадиона вели известный спортивный комментатор «Первого канала» Виктор Гусев и заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина.

Торжественное мероприятие началось с выхода на поле участников товарищеского матча – команд ветеранов ФК «Нефтехимик» и ФК «Спартак» (г. Москва). Они присоединились к юным футболистам для участия в постановке рекорда «Наибольшее количество человек, одновременно чеканящих футбольный мяч ногами, в России». В нем приняли участие 175 человек. Установленный рекорд «Наибольшее количество человек, одновременно чеканящих футбольный мяч ногами в течение 10 секунд, в России» был занесен в Сертификат Книги рекордов России.

Потом ведущие пригласили на поле почетных гостей и предоставили им слово. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил значимость нового спортивного сооружения в развитии профессионального и массового спорта и поблагодарил руководство АО «ТАИФ», ПАО «Нижнекамскнефтехим» за вклад в социальную инфраструктуру города и республики.

Далее наступил кульминационный момент – Президент РТ Рустам Минниханов сделал первый удар по мячу и ознаменовал тем самым открытие обновленного стадиона «Нефтехимик».

После исполнения гимнов России и Татарстана Эльмирой Калимуллиной начался матч между командами ветеранов «Нефтехимика» и «Спартака». Примечательно, что 27 лет назад они молодыми сыграли в официальном матче чемпионата страны, а сегодня встретились в товарищеском.