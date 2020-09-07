Истина в воде + 10 вкусных рецептов от ПО УЗМВ «Волжанка»

Понятие «здоровый образ жизни» у нас прочно ассоциируется с человеком успешным, активным, энергичным. Но невозможно наполняться энергией здоровья, не сделав выбор в пользу качественной и полезной воды. Ведь вода не просто утоляет жажду. Она ежесекундно и интенсивно «работает» в организме: омывает каждую клеточку наших органов, снабжает их кислородом, поддерживает водно-солевой баланс, обеспечивает химическое постоянство внутренних сред организма. Поэтому полезна вода не стерильная, а «живая». Она-то и является наиболее важным продуктом питания.

Ундоровская минеральная вода «Волжанка» обладает поистине уникальными свойствами. В ее составе неповторимый природный комплекс минеральных и органических веществ. Полезные свойства «Волжанки» доказаны ведущими научными центрами страны: Российским научным центром реабилитации и физиотерапии, Медицинским центром Управления делами Президента РФ, кафедрой урологии ММА им. Сеченова (г. Москва), Казанским государственным медицинским институтом.

По своему составу «Волжанка» - сульфатно-гидрокарбонатная магниево-кальциевая лечебно-столовая минеральная вода, слабоминерализованная, с высоким содержанием органических веществ. Ее малая минерализация способствует более легкому проникновению минеральных веществ в ткани организма и при этом не приводит к отложению солей.

Сульфаты оказывают противовоспалительное действие, нормализуют работу органов пищеварения. Гидрокарбонаты препятствуют образованию мочевых солей и положительно влияют на процессы обмена углеводов. У больных сахарным диабетом при курсовом приеме минеральной воды улучшается самочувствие, уменьшается жажда, нормализуется белковый обмен, снижается уровень глюкозы в крови*.

*Перед началом питьевого лечения необходима консультация врача по профилю заболевания!

Ассортимент выпускаемой продукции предприятия «Волжанка» не ограничивается только минеральной водой. Предприятие специализируется на производстве натуральных продуктов питания, минеральной воды и питьевой воды высшей категории качества, оптимальной для детского питания, а также безалкогольных, в том числе сокосодержащих, напитков. Жители Казани могут легко обеспечить себя запасом высококачественной питьевой воды и освежающих напитков бренда «Волжанка». Весь ассортимент производителя представлен на его официальном сайте. Остается только выбрать объем, количество единиц и оформить доставку в любую точку города, домой или на работу.

Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» выпускает и артезианскую питьевую воду высшей категории качества. Употреблять ее можно постоянно, причем без предварительной обработки и кипячения. Это физиологически полноценный продукт питания с прекрасным вкусом, подходящий не только для взрослых, но и даже для малышей первого года жизни, в том числе для восстановления сухих продуктов детского и диетического питания.

Специалисты по питанию рекомендуют ежедневно употреблять 5 - 8 стаканов чистой воды. Хорошая питьевая вода укрепляет здоровье, прекрасно очищает организм от консервантов, которыми в наш век насыщены многие продукты питания. Заблуждаются те, кто считает, что пить надо «по потребности», подразумевая под этим жажду. Жажда означает, что организм уже работает на пределе, ему не хватает воды. Поэтому существует хорошее правило для тех, кто стремится сохранить здоровье и красоту: пить до того, как захочется.

Чувство усталости, снижение работоспособности, как правило, связывают либо с переутомлением, либо с болезнью. И очень часто истина - в воде, которой организму катастрофически не хватает. Это наблюдение специалистов стоить взять на вооружение. Особенно во время интенсивной деятельности, ведь вместе с влагой организм человека теряет значительное количество солей. Так что на работе и при занятиях спортом особенно важно следовать правилу: пить, не дожидаясь жажды, лучше качественную и полезную воду.

РЕЦЕПТЫ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ «ВОЛЖАНКА»

Пицца «Маринара»

Для основы потребуется 1 кг муки, 600 мл теплой минеральной предварительно дегазированной воды, 25 г пивных дрожжей, 4 ст. ложки оливкового масла. Для начинки: 600 г помидоров (зрелых и без кожицы, нарезанных на мелкие части и отжатых), 4 дольки чеснока, орегано, оливковое масло, соль. Для противня: 2 ст. ложки оливкового масла.

Замесите дрожжевое тесто, раскатайте тонкие коржи и уложите на противень, смазанный оливковым маслом. Полейте сверху оливковым маслом. Затем положите помидоры, нарезанный чеснок, посыпьте орегано. Посолите и полейте еще раз оливковым маслом. Выпекайте пиццу в предварительно разогретой духовке при температуре 200 °С в течение 25 минут.

Нежный шашлык

Маринуете свинину с репчатым луком, добавляете немного минеральной воды.

Периодически делаете мясу «массаж». Солите за 30 минут до приготовления!

Для шашлыка лучше использовать свиную шейку. Шашлык получается быстро и очень нежным.

Апельсиновый лимонад

Потребуется 1 л газированной минеральной воды, 1 стакан апельсинового сока, сок от одного лимона, полстакана сахарного сиропа.

Сначала перемешайте соки и сироп, затем налейте минеральную воду. Лимонад можно подать с соломинкой, опустив в бокалы кубики льда и нанизав по кружку апельсина на края бокалов.

РЕЦЕПТЫ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ «ВОЛЖАНКА»

Рецепт легкого «зеленого» супа

Вам понадобится:

- питьевая вода «Волжанка»;

- щавель (1 пучок);

- филе куриной грудки (2 шт.);

- картофель (4 шт.);

- яйца (4 шт.);

- зелень;

- лавровый лист (2 шт.);

- соль;

- перец черный горошком (4 шт.);

- сметана.

Приготовление:

1. Куриное филе промойте и нарежьте соломкой. Опустите его в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на огонь. Когда вода закипит, то уменьшите мощность огня, удалите образовавшуюся на поверхности пену.

2. Очистите картофель, промойте и нарежьте его небольшими брусочками. Положите в кастрюлю. Варите двадцать минут.

3. Добавьте горошинки перца.

4. Хорошенько промойте листики щавеля, обсушите и нарежьте тоненькими полосочками.

5. Поставьте варить два яйца. После того как они сварятся, залейте их холодной водой. Затем очистите и мелко нарежьте. Положите в кастрюлю.

6. Возьмите зелень, тщательно промойте и обсушите ее. Затем мелко нарежьте.

7. Очистите репчатый лук, промойте под холодной водой и мелко нарежьте. Опустите в кастрюлю.

8. Когда картофель будет практически готов, добавьте в кипящую воду порезанный щавель. Посолите и поперчите. Варите приблизительно десять минут.

9. Тем временем взбейте два оставшихся яйца, добавьте к ним 150 граммов сметаны и осторожно налейте, помешивая, стакан горячего щавелевого отвара.

10. Затем процедуру повторите - влейте еще стакан отвара. Должна получиться однородная смесь, которую очень аккуратно, тонкой струйкой влейте в кастрюлю со щавелем, не переставая помешивать.

11. Затем добавьте еще две столовые ложки лимонного сока и выключите плиту. На стол можно подавать как в охлажденном виде, так и в горячем, посыпав измельченной зеленью.

Рецепт идеального кофе от «Волжанки» для приготовления в турке

Чтобы правильно варить кофе, необходима «правильная» вода. Если готовить кофе на основе некачественной воды, то не стоит ждать в результате и качественный вкусный напиток. Кроме того, использование артезианской воды высшей категории качества позволит насладиться изысканным вкусом ароматного кофе.

Приготовление:

1. Насыпаем в медную турку мелко молотый кофе. На чашечку 50 мл достаточно 4 г порошка (это примерно 1 чайная ложка с верхом). В зависимости от размера вашей турки рассчитываем правильное количество кофе и воды.

2. Если вы пьете сладкий напиток, сахар положите обязательно вместе с кофейным порошком.

3. Наливаем в турку питьевую воду «Волжанка». Холодную!

4. Ставим турку на конфорку (очень медленный огонь) или погружаем в песок.

5. Ждем пока содержимое хорошо прогреется, «схватится».

6. Интенсивно перемешиваем напиток. Количество движений не имеет значение. Делается это только 1 раз! На поверхности появится светлая пенка.

7. В процессе дальнейшего нагревания пенка темнеет. Как только она начнет подниматься по краям и появятся первые пузырьки - сразу снимайте турку с огня. Ни в коем случае не допускайте закипания!

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