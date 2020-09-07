Детям с дислексией помогут в учебе

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На пресс-конференции в ТАСС свои мнения и предложения озвучили Ассоциации Мария Пиотровская, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, директор Департамента аудита образования, науки и инноваций Счетной Палаты РФ Светлана Меркушина и директор Института коррекционной педагогики РАО Татьяна Соловьева.

Выступая перед участниками мероприятия, Татьяна Александровна Соловьева сделала особый акцент на мерах, предпринимаемых государством в сфере поддержки особых детей и детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, а также проинформировала о деятельности коллектива ИКП РАО в этом направлении.

Такая специальная помощь гарантируется российским законодательство, а Министерство просвещения осуществляет постоянный мониторинг процесса, обработку данных и выработку новых, более совершенных рекомендаций, отметила она. Тем более что и среди детей, не имеющих статуса ОВЗ, есть достаточно широкая группа детей, которая нуждается в подобном сопровождении

Директор Института также обратила внимание на то, что сегодня взят курс на индивидуализацию образовательных маршрутов. «Он касается и общего, и специального образования. В связи с этим обсуждаются форматы обучения, разные подходы к поддержке и повышению квалификации педагогических специалистов».

Отвечая на вопрос о деятельности в этом направлении Института коррекционной педагогики, Татьяна Соловьева рассказала о том, что ИКП РАО выполняет государственное задание в части изучения современной популяции детей с трудностями в обучении.

Это достаточно серьезное исследования, с ежегодным обновлением данных. И оно будет продолжаться до 2030 года». Цель исследования – определить объем специальных условий, вариативность психолого-педагогической помощи. Также она подчеркнула, что впервые в истории идет работа над подготовкой перечня примерных адаптивных общеобразовательных программ для основной школы, в которых выделен и вариант для детей с нарушениями письменной речи.

-Ребенок с дислексией и дисграфией имеет право на индивидуальный подход к его сопровождению и развитию, - отметила Соловьева.

Директор ИКП РАО сообщила также о том, что сейчас большое внимание уделяется деятельности психолого-педагогических комиссий и центров сопровождения детей и обучающихся. Разрабатываются положения о логопедических пунктах, где дети могут оперативно получать психолого-педагогическую помощь. Однако, подчеркнула она, дети с дисграфией и дислексией нуждаются не только в такой помощи, но и во внимании всех педагогических специалистов: «Такой подход поможет понять, принять ребенка, выделить его способности, в том числе – выдающиеся».

Татьяна Соловьева проинформировала об опыте, полученном ИКП РАО в ходе удаленного обучения детей с ОВЗ, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции, остановившись, в частности, на проблемах организации и факторов, влияющих на качество обучения особых детей в таких условиях. Она также поддержала предложение о возврате к системе логопедической диспансеризации, которая позволит принять своевременные и необходимые меры для помощи будущим школьникам и их родителям.

В свою очередь Мария Пиотровская рассказала о просветительской деятельности организации, помощи родителям, а также о Центре помощи детям с трудностями в обучении, который начал работу 6 августа этого года. Маргарита Русецкая остановилась на вопросах, связанных с изменениями в коммуникациях, устной и письменной речи под влиянием цифровых технологий, на необходимости обязательной логопедической диспансеризации. А Светлана Меркушина выступила с предложением разработки отдельного федерального проекта по борьбе с неуспешностью школьников, с отдельным выделенным его финансированием.