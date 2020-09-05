Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 5 сентября 2020 года: заразились еще 99 человек

В области проведено 232 283 теста на COVID-19, обследовано 217 656 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 99 случаев заражения коронавирусом. Так, в регионе заболел уже 12 550 человек, 10 460 из которых уже выздоровели, а 111 - скончались.

Большинство заболевших приходится на Ульяновск (6 635). Остальные из Димитровграда (1 233), Карсунского района (490), Барышского района (445), Инзенского района (444), Ульяновского района (363), Мелекесского района (279), Новомалыклинского района (270), Цильнинского района (265), Николаевского района (261), Чердаклинского района (255), Сенгилеевского района (205), Майнского района (184), Новоульяновска (178), Тереньгульского района (174), Старомайнского района (165), Новоспасского района (161), Вешкаймского района (159), Кузоватовского района (89), Сурского района (81), Старокулаткинского района (78), Павловского района (57), Радищевского района (47) и Базаросызганского района (32).

По данным местного Роспотребнадзора в области проведено 232 283 теста на COVID-19, обследовано 217 656 человек. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 2 686 пациента. Ранее с меднаблюдения было снято 29 194 человека.