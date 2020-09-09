«МАЙСКИЙ»: БРЕНД, КОТОРЫЙ ВЫБИРАЮТ ЛЮДИ

В конце августа в Казани в конференц-холле Учебно-методического центра ФАС РФ торжественно наградили коллективы компаний, выигравших в конкурсе «100 легендарных брендов Татарстана». Проект, организованный редакцией «Комсомольской правды», был приурочен к 100-летнему юбилею со дня образования ТАССР.

Самых-самых в 16 отраслях экономики определяли не какие-то закрытые экспертные комиссии. Свой выбор сделали обычные жители республики, голосуя за любимые марки на сайте kp.ru. Поэтому 57 брендов-победителей, добившихся признания, можно смело назвать народными любимцами. Одним из них стал «Майский» - тепличный комбинат, с 1974 года поставляющий в республику и за ее пределы свежие тепличные овощи, зелень и ягоды высокого качества.

За что же ценят и любят продукцию «Майского» татарстанцы?

ВКУСНО, КАК С ГРЯДКИ!

ТК «Майский» - обладатель высшей награды Европейской научно-промышленной палаты, золотой медали 15-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», платинового знака. Но разве на многочисленные победы в конкурсах опираются рядовые потребители в поиске «своего» товара? Конечно нет! В первую очередь продукцию «Майского» люди выбирают за прекрасные вкусовые качества!

«Майский» - это ароматные, как со своей грядки, овощи - огурчики и помидорчики, перчики и баклажаны, свежая зелень и ягоды круглый год. Сделать «невозможное возможным» - выращивать овощную продукцию даже зимой - комбинату удалось, одним из первых в России внедрив на производстве технологию светокультуры. Так называется метод, при котором овощи выращиваются в теплицах круглогодично с помощью досвечивания особыми лампами. Только за счет сотен батарей и тысяч искусственных солнышек, освещающих теплицы «Майского» 24 часа в сутки, мы с вами можем теперь похрустеть свежим отечественным огурцом темным зимним вечером.

ТОВАРИЩ ПОМИДОР

И можем и дальше хрустеть, отдавая за свежие овощи зимой вполне божескую цену, не задумываясь, как же много энергоресурсов требует новейшая технология.

А она требует действительно много. К примеру, естественный солнечный свет заменяется в теплицах сотней тысяч штук ламп. Каждая - мощностью 600 Вт. Только представьте, мощности всего двух-трех таких ламп хватило бы на освещение небольшой квартиры!

С огромным ростом тарифов на электро- и тепловую энергию, спровоцированным мировым экономическим кризисом 2008 года, были бы у нас сейчас зимние помидоры по баснословным ценам, если бы… Если бы не дальновидная политика компании, решившей построить для производственных нужд собственную энергетическую систему!

Десятилетнее строительство энергосистемы, включающей в себя три котельных совокупной мощностью 125 МВт и три энергоцентра, было завершено недавно - в 2019 году. За счет реализации этого проекта ТК «Майский» смог обеспечить себя собственной тепловой энергией на 150%, электрической (67 МВт)- на 88% и углекислым газом - на 100%.

Наряду с другими мероприятиями по энергоэффективности открытие собственного энергоцентра позволило сократить энергоемкость продукции «Майского» за последние 10 лет в три раза. Иными словами, 1 кг тепличных овощей, выращиваемый на «Майском» комбинате, требует теперь не 5,5 кг условного топлива, а всего 1,5! Снижение затрат на энергоносители позволило компании держать стабильно доступные цены на овощи. Прощай, сеньор помидор!

БУКАШКИ НА СЛУЖБЕ

«А можно еще дешевле?» - спросите вы. Наверное, можно. Особенно если пожертвовать экологической чистотой продукта, что делают многие производители. Но только не «Майский». Здесь при выращивании овощей не используют ни грамма ядохимикатов. Как же это возможно при том, что зеленое хозяйство за стеклом занимает почти 40 гектаров?! Ведь любой дачник знает - какая только зараза не нападает на растения.

Всё просто. В природе почти на каждую букашку есть управа в виде другой букашки-хищницы. Вот агрономы и научились избавляться от вредителей с помощью таких насекомых-энтомофагов. Остается их только закупить или… Или разводить самим, что и сделал комбинат «Майский»! За год на отдельном производстве предприятие разводит до 1,2 миллиарда особей. Букашки на службе позволяют компании полностью уйти от защиты растений ядохимикатами. Кстати, благодаря такой заботе об экологичности продукта «Майский» первым из всех подобных предприятий России получил международный стандарт ИСО 22000.

Отличный вкус, натуральность, доступная цена - за это и любят бренд «Майский» татарстанцы.