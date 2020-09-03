Как поставить дом на учет и узаконить перепланировку?: Советы от специалистов Росреестра и Кадастровой палаты Татарстана

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В среду, 26 августа, «Комсомольская правда – Казань» вместе со специалистами Росреестра Татарстана и Кадастровой палаты республики провели прямую линию с читателями издания. На вопросы граждан отвечали начальник отдела госрегистрации недвижимости по инвестиционным проектам Эндже Мухаметгалиева и заместитель директора Кадастровой палаты региона Инсаф Асхадуллин.

- Думаю, ни для кого не секрет, что люди во время пандемии коронавируса стали активно скупать участки, в том числе в садовых товариществах. Понимая, что эта ситуация может повториться и им вновь придется уходить на самоизоляцию, многие решили, что лучше быть в это время в своем доме или на даче, чем в квартире. Люди осознали, насколько комфортнее иметь возможность выйти подышать воздухом, не контактируя с другими, - заметила Эндже Мухаметгалиева.

Большинство вопросов читатели отправляли на почту. Их интересовал процесс регистрации недвижимости, особенности ее оформления по дачной амнистии, необходимость межевания земельного участка. Так, Зинаида Ивановна рассказала, что купила дом, но лишь завершив сделку, посмотрела документы, где было указано, что постройка одноэтажная, тогда как по факту у нее оказались два этажа. Женщина спрашивала, что ей сейчас делать и ждет ли ее теперь штраф.

- Тут надо понять, на основании чего был осуществлен кадастровый учет данного объекта. Если этот дом садовый, то есть вероятность, что он был зарегистрирован на основании декларации, по «дачной амнистии». Возможно собственники, при заполнении декларации, не имея возможности определить точную площадь дома, указали приблизительное значение. Или, не считая второй этаж жилым, не включали его в этажность и площадь, - отмечает Инсаф Асхадуллин - Если же это индивидуальный жилой дом, то он должен был быть поставлен на кадастровый учет на основании технической документации. Спрашивается, нет ли там реестровой или технической ошибки? Возможно, что органы технической инвентаризации или кадастровый инженер при подготовке документов допустил ошибку в этажности и площади.

Специалисты также предположили, что бывший владелец дома сам надстроил второй этаж, но не узаконил его. Так и продал Зинаиде Ивановне. Теперь женщине нужно обратиться в местный исполнительный комитет, предоставив заявление о реконструкции и заявление о ее завершении, а также новый технический план.

- Такое очень часто встречается, - отмечает Эндже Мухаметгалиева. - У человека есть в собственности дом, и он решает его достроить. Никакого разрешения на реконструкцию он не получает, хотя по закону должен был это сделать. Может, это правовая безграмотность, может, просто лень. Люди, как правило, рассуждают, мол это мой дом - что хочу, то и делаю.

Полагаем, что таким образом собственники иногда уходят от увеличения размера налогов, но при продаже дома или, например, при проведении к нему газа, они оказываются в неприятном положении.

Следующий вопрос поступил от пары, которая задумалась о строительстве дома. Они хотели узнать о всех необходимых для этого регистрационных действиях и том, за что нужно браться в первую очередь. Оказалось, что, если участок куплен под садоводство, то там можно строить как жилые дома, так и садовые (для временного проживания - Ред.).

- И для того, и для другого дома, возведенных на садовых участках, процедура одна. До 1 марта 2021 года действует “дачная амнистия” - упрощенный порядок регистрации прав. Чтобы построить дом, никаких разрешений получать не надо и уведомлений никуда отправлять не надо. После окончания работ же нужно позвать кадастрового инженера, который составит технический план. После этот документ нужно представить в МФЦ для осуществления единой процедуры постановки на учет и регистрации права на дом. Госпошлина - 350 рублей, - объяснила Эндже Мухаметгалиева.

Если же речь идет об участке, купленном под индивидуальное жилищное строительство или для ведения личного подсобного хозяйства, то «дачная амнистия» уже не действует. Хочется отметить, что на данный момент в отношении жилых домов, расположенных на земельных участках под «личное подсобное хозяйство», «строительство индивидуального жилищного строительства» действует уведомительный порядок. До начала строительства в орган местного самоуправления надо направить уведомление о планируемом строительстве. После завершения работ - уведомление о завершении строительства. Если все в порядке, владельцы получают документ о соответствии построенного объекта всем требованиям законодательства. После составления технического плана орган местного самоуправления направляет электронные бумаги в орган регистрации прав для постановки объекта на учет и оформления на него права собственности.

Были вопросы и посложнее. Так, в одном из садовых обществ Татарстана человек приватизировал территорию между участками, закрыв тем самым пожарный проезд. Со слов читательницы, все было по закону. Остальные члены СНТ хотят вернуть землю в общую собственность, чтобы не произошло трагедии в случаи возгорания одного из домов.

Гости прямой линии пообщались с женщиной и выяснили, что кадастровый инженер провел межевание территории и увеличил участок собственника за счет этого проезда. Если вопросов к документам у специалистов органа регистрации прав не возникло и площадь участка была изменена, то следовательно, данные изменения были проведены в рамках законодательства

- Если все правильно, но вы все же хотите освободить этот участок, то, согласно земельному кодексу, это - земельный спор. Его необходимо решать уже в судебном порядке, - констатировал Инсаф Асхадуллин.

Исходя из полученных вопросов, специалисты и журналисты “Комсомолки” пришли к выводу, что люди бояться куда-то обращаться, так как не знают, куда именно им нужно идти с их проблемами. Многие считают, что их обязательно оштрафуют или их будут ждать другие проблемы. На самом деле, можно прийти к специалистам и получить консультацию по возникающим вопросам.