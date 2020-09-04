“Красотка в ударе”, чего не скажешь о создателях комедии

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Кинотеатры Казани один за одним возобновляют работу после пандемии коронавируса. Горожане охотно поддерживают их в этом, и посещают те фильмы, о просмотре которых на больших экранах еще месяц назад можно было только мечтать. В среду, 2 сентября, “Синема 5” показал новую российскую комедию “Красотка в ударе”. Однако это - вовсе не то, о чем мечтали самоизолированные россияне.

“Красотка в ударе” - фильм о Полине - обычной девушке с проблемами дома и на работе. Однажды ей в голову кидают массажер и девушка теряет сознание. Очнувшись, ей кажется, что она стала настоящей красоткой. Однако так кажется только ей - на деле ничего, кроме новых ссадин на лице у нее не изменилось.

Сколько уже фильмов было снято о красотках, о блондинках, о желании девушек быть сексуальнее. Взять хотя бы мелодраму-комедию с обаятельной Эми Шумер “Блондинка на всю голову”. Вот ее аннотация: “Ее жизнь состояла из вечных попыток сесть на диету или заняться фитнесом. "Попытка засчитана", – подумала Вселенная и скинула бедняжку с велотренажера. Девушка ударяется головой и обретает аномальную уверенность в том, что теперь она просто неотразима. Одна проблема – в глазах других людей она ни капли не изменилась. В общем, красотка на всю голову. Стойте, где-то мы это уже сегодня слышали, так?

Мало того, что “Красотка в ударе” по сюжету уж слишком похожа на “Блондинку на всю голову”, так еще после просмотра фильма остается множество вопросов. Почему Полина зарабатывает деньги в течение продолжительного времени, а разбитая губа в это время не заживает и даже не меняется (в случаи, если по задумке супруг продолжает ее бить). Почему Юра не несет ответственность за систематическое избиение экс-супруги? И что он делает на конкурсе пластических хирургов? Матвей, который сначала боялся Полины, влюбляется в нее, после того как она танцует на шесте в ночном клубе? Почему Полину - вполне себе интересную и симпатичную девушку, которую играет Юлия Александрова, все называют посредственностью?

Все герои картины неприятные. Полина - сначала слишком терпеливая, потом - слишком глупая и стервозная. Ее мать вечно оправдывает зятя, который бьет Полину. Сам Антон - слишком капризный и инфантильный. Матвей - новый ухажер главной героини - слишком бесхарактерный и податливый. Хирург Илья Алексеевич - слишком пошлый. Словом, не к кому в фильме прижаться хоть на минуту - ото всех немного подташнивает. Единственным приятным персонажем оказывается “школьная стерва” Аня - добрая, приятная девушка. Правда, экранного времени ей отведено всего немного.

Словом, если хотите посмотреть что-то подобное, выберете лучше "Блондинку на всю голову". Вопросов к этому фильму существенно меньше.