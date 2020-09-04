Коронавирус в Татарстане, последние новости на 4 сентября 2020 года: ситуация с инфекцией продолжает оставаться стабильной

С начала пандемии в республике проведено 612 244 теста на коронавирус. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро пятницы, 4 сентября, в Татарстане выявлен 6 591 случай коронавируса. По данным местного Минздрава 5 443 зараженных уже выздоровели, а 62 - скончались. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры - те же 5 393 выздоровевших, но 35 скончавшихся.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Ситуация с коронавирусом в республике продолжает оставаться стабильной. Местные власти не обсуждают возвращения к тем ограничениями, с которыми жили люди в разгар пандемии. В частности - к обязательной самоизоляции.

С начала года в республике проведено 612 244 теста на COVID-19.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ АВИАСООБЩЕНИЯ С ЕГИПТОМ И ОАЭ

Накануне Правительство России сообщило о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Мальдивами. Заметим, что одним из шести аэропортов России, откуда разрешены международные перелеты, является воздушная гавань Казани.

Однако, когда именно самолеты полетят из столицы Татарстана в новые страны пока неизвестно. В пресс-службе аэропорта Казани "Комсомолке" сообщили, что подобной информации у них еще еще нет.