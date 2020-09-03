"И не скажешь, что две недели без спорта": Жена Тарасова похвасталась фотографиями в бикини

Анастасия вслед за мужем переехала в Казань. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока в чемпионате России пауза, связанная с проведением матчей сборных, игроки "Рубина" получили выходные. Полузащитник Дмитрий Тарасов в сборную России вот уже несколько лет не вызывается, так что он смог провести несколько дней в кругу семьи.

По всей вероятности. полузащитник "Рубина" намекнул своей жене Анастасии, что той пора бы уже начать ходить в спортзал. Девушка отреагировала на это постом в инстаграме и фотографиями в соблазнительном белом купальнике.

Фото: www.instagram.com/kostenko.94/

- И не скажешь же, что 2 недели я без спорта! Муж намекнул, что как бы пора возвращаться. Да, родной? P.S. Девчонки, делитесь, где в Казани классный спортзал? - написала Анастасия.

В комментариях тут же принялись предлагать Тарасовой различные спортзалы, но в большинстве своем подписчики восхищались фигурой Анастасии и говорили, что спортзал ей и не нужен:

"Да отличная у Вас фигура, Вы же девушка, все на месте. Зачем равняться на выдуманные стандарты красоты. Вы у себя одна единственная, неповторимая. Любите себя и цените. Надеюсь скоро и Вам станет комфортно принимать себя такой".

"Отличная фигура! Странные намеки".

"Настя, отличная форма! А для родившей полгода назад почти недосягаема!".

Фото: www.instagram.com/kostenko.94/

К слову, подписчики отметили и неплохую форму Дмитрия Тарасова. Наставнику "Рубина" Леониду Слуцкому посоветовали почаще выпускать полузащитника на поле.