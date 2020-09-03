В Казанском Кремле сообщили о перспективе возврата к самоизоляции после 20 сентября 2020 года

Жителей Татарстана не собираются вновь "закрывать" дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом в Татарстане продолжает оставаться стабильной. Местные власти не обсуждают возвращения к тем ограничениями, с которыми жили люди в разгар пандемии. В частности - к обязательной самоизоляции. Об этом в четверг, 3 сентября, журналистам сообщил официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Говоря об этом, Галимова вспомнила «мем», который в последнее время часто используется в интернете: «У меня есть знакомый, который работает в администрации и говорит, что 20 сентября нас всех снова закроют». Глава пресс-служба президента республики выразила надежду, что этот «мем» останется таковым и не станет правдой.