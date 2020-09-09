Основатель КНДР - Великий Вождь Товарищ Ким Ир Сен.

В раннем возрасте Ким Ир Сен, не сковываясь рамками общепризнанной теории и опыта других стран, на основе самостоятельной позиции вынашивал в себе грандиозные замыслы основать народную страну и положил начало строительству народной власти, которая защищает и реализует интересы рабочих, крестьян, воинов, интеллигентов и других различных слоев населения.

При объяснении о его руководстве делом установления народной власти прежде всего надо отметить, что во время антияпонской вооруженной борьбы за освобождение страны от японской военной оккупации он основал в опорной партизанской базе народно-революционное правительство, защищающее право и свободу народа.

На основе таких исторических корней строительства власти сразу же после освобождения страны (август 1945 г.) он выдвинул линию на строительство государства, соответствующую реальным условиям Кореи, и в феврале 1946 г. основал как народно-демократическую власть Временный Народный Комитет Северной Кореи (ВНКСК), призванный выполнить антиимпериалистическую и антифеодальную демократическую революцию. Эта демократическая власть новой формы основывается на союзе рабочих и крестьян, ведомом рабочим классом, и опирается на единый фронт всех слоев населения. Благодаря наличию ВНКСК корейский народ как хозяин общества смог энергично вести борьбу за осуществление ряда демократических преобразований, достойно пользуясь своим правом.

Для осуществления вековых чаяний крестьян, составлявших большинство населения Кореи того времени, 5 марта 1946 г. Ким Ир Сен обнародовал исторический Закон о земельной реформе. После этого он объявил один за другим Закон о труде, Закон о равноправии женщин, Закон о национализации важнейших отраслей промышленности и др. И еще он осуществил демократические мероприятия в области образования, культуры, юстиции и прокуратуры и других сферах жизни. Под его руководством в Северной Корее в краткий срок завершили ряд демократических реформ, в результате чего во всех областях общественной жизни были ликвидированы колониальные и феодальные пережитки, начала восстанавливаться национальная промышленность и была установлена демократическая система образования и культуры. Другими словами, была подготовлена социально-экономическая база новой, демократической Кореи.

По мере успешного выполнения задач антиимпериалистической и антифеодальной демократической революции в феврале 1947 г. ВНКСК развился как Народный Комитет Северной Кореи (НКСК), призванный выполнить задание переходного периода к постепенному переходу к социализму. Он стал твердой основой для будущей всекорейской центральной власти. Позже на этой основе образовалась Корейская Народно-Демократическая Республика.

Но основание КНДР проводилось далеко не легко.

Сразу же после освобождения страны внутренняя и внешняя обстановка Кореи была очень сложна и серьезна. Под предлогом «разоружения» японских войск, потерпевших поражение с окончанием Второй мировой войны, США лезли в Южную Корею. Освобожденная корейская нация находилась в критическом положении национального раскола. В Южной Корее США насильно распустили народные комитеты, образованные по инициативе народа, и установили военную администрацию для колониального господства.

В такой суровой обстановке Ким Ир Сен прилагал огромные усилия к срыву попыток империалистов США расколоть корейскую нацию и крепкому сплочению всех патриотических сил Севера и Юга под знаменем национальной самостоятельности. Итак, в апреле 1948 г. в Пхеньяне открылось Совместное совещание представителей политических партий и общественных организаций Севера и Юга Кореи. Сплочение всех патриотически настроенных демократических сил Севера и Юга Кореи стало социально-политическим фундаментом для основания единого центрального правительства.

В мае 1948 г. в Южной Корее США сфабриковали реакционные «сепаратные выборы», в результате чего стала более очевидной опасность раскола корейской нации. В июне того же года Ким Ир Сен созвал совещание руководителей политических партий и общественных организаций Северной и Южной Кореи, где выдвинул курс на немедленное основание всекорейского правительства путем всеобщих выборов в Северной и Южной Корее. Итак, в августе того же года проводились всеобщие выборы в Северной и Южной Корее, а в сентябре открылась историческая 1-я сессия Верховного Народного Собрания. И, наконец, 9 сентября 1948 г. была основана КНДР как первое народно-демократическое государство на Востоке.

Товарищ Ким Ир Сен заявляет об основании КНДР.

Президент Ким Ир Сен, основатель КНДР, в длительные полувековые годы как глава государства возглавил эту страну и народ.

Не прошло и двух лет после основания КНДР, как американские империалисты развязали корейскую войну (1950 - 1953 гг.). Под руководством Ким Ир Сена корейцы отразили агрессивное нападение США, бахвалившихся своим «всемогуществом» в мире, и с честью защитили суверенитет и достоинство страны, а после войны из пепелища в кратчайший срок завершили восстановление и строительство и совершили социалистическую революцию, потом успешно проводили строительство социализма на разных этапах.

По случаю 72-й годовщины со дня основания КНДР, демонстрирующей себя как непобедимую социалистическую державу, Президенту Ким Ир Сену - дань высокой чести.

Великий Вождь Товарищ Ким Ир Сен в ответ на ликующую толпу.

Флаг КНДР.