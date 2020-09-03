Из Казани возобновят авиарейсы в Египет и ОАЭ

Ранее из Казани уже были вновь запущены рейсы в Турции. Фото: Иван ВИСЛОВ

В четверг, 3 сентября, Правительство России сообщило о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Мальдивами. Такое распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Согласно документу, в Египет будут отправляться три рейса в неделю, в ОАЭ и на Мальдивы — по два рейса. Вместе с тем увеличена частота еженедельных рейсов в Швейцарию - до четырех.

Заметим, что одним из шести аэропортов России, откуда разрешены международные перелеты, является воздушная гавань Казани. Однако, когда именно самолеты полетят из столицы Татарстана в новые страны пока неизвестно. В пресс-службе аэропорта Казани "Комсомолке" сообщили, что подобной информации у них еще еще нет.

Напомним, что ранее из столицы Татарстана уже были вновь запущены рейсы в Стамбул, а с 17 сентября российский лоукостер запускает рейсы в Анталью.