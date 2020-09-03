День нефтяника - 2020 пройдет в виртуальном формате

Праздничные мероприятия, посвященные профессиональному празднику нефтяников, 70-летию «Татнефти», 100-летию образования ТАССР и 75-летию Великой Победы, будут транслироваться 6 сентября 6 сентября на каналах ТНВ - в 15.00; ЛУЧ, НТР, Азнакаевском и Заинском ТВ - в 19.00, Нурлат ТВ - в 18.00

Также трансляция будет вестись в Youtube.

В программе - поздравления от руководителей республики, Компании, федеральных министерств; праздничные видеоклипы от бизнес-направлений Группы «Татнефть», выступления популярных музыкальных коллективов и артистов, среди которых группы «Мураками», «Юки», «Кристалл», Эльмира Калимуллина, Элвин Грей, Гузель Уразова, Ильдар Хакимов и др.

Конкурсу профессионального мастерства молодых работников ведущих профессий Группы «Татнефть» будет посвящена отдельная телевизионная передача, которая выйдет в эфир также 6 сентября, в 15.35.