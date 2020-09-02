«Корзины доброты» ко Дню знаний получили 25 семей Татарстана

Социальный проект «Корзина доброты» X5 и Фонд продовольствия «Русь» запустили пять лет назад. В 2015-м году компания первой среди российских ритейлеров создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive. Благодаря ей покупатели получили возможность приобретать и прямо в магазине передавать волонтерам или оставлять в специальной корзине продукты питания в пользу нуждающихся людей. Количество продуктов, передаваемое одной семье, обычно варьируется в зависимости от количества детей и её реального финансового положения. Опыт был признан успешным. Направление продолжает развиваться.

Очередной сбор продовольствия в Казани проходил в начале лета 2020 года. С 1 по 3 июня за три дня проведения акции в более чем 270 магазинах «Пятёрочка» удалось собрать около 7,5 тонн (!) продовольствия. Из них сформировали 1 516 наборов, которые в короткий срок были переданы нуждающимся в помощи семьям с детьми Татарстана.

Во время акции, приуроченной ко Дню знаний сбор продуктов проводился силами сотрудников торговой сети «Пятёрочка». Фасовать их помогали волонтёры благотворительного фонда «Русь». Из собранного продовольствия и канцелярских принадлежностей сформировано около 50 наборов, которые доставили адресатам.

Помощь получили 25 особо нуждающихся семей с детьми, проживающие в Казани и Алексеевском районе Татарстана. Для них такие наборы оказались серьезным подспорьем. Сформировать список благополучателей помог благотворительный фонд «Альпари», который специализируется на помощи детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Все организационные расходы, связанные с проведением сбора, – обеспечение инфраструктуры, логистики и другие также взяла на себя компания X5 Retail Group.