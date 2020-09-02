Роман Курцын: «Если нужно будет поправиться или похудеть на 15 кг, то я с удовольствием это сделаю»

Фото: ТНТ

7 сентября в 18.00 на ТНТ выходит новый сезон сериала «Фитнес», самой ЗОЖигательной комедии на российском ТВ. Роль тренера-инструктора в проекте сыграл уроженец Костромы Роман Курцын, который в интервью рассказал о самом важном, что случится в новом сезоне с героями сериала, а также вспомнил о любимых местах родного города и порассуждал об отличиях российских и голливудских актеров.

- Что произойдет с вашим героем в новом сезоне?

Он будет яростно добиваться Полины и опять образуется треугольник с участием моего персонажа и массажиста Фила, роль которого исполняет Филипп Бледный. Борьба обостряется! Олег прямо из кожи вон лезет, однажды даже придет в клуб в рыцарских доспехах. Но самое главное изменение состоит в том, что он разбогател, и это немного вскружило его голову. Правда, при этом дало явное преимущество перед соперником. Теперь он может купить любой телефон, передвигаться на дорогих машинах и делать все, чтобы завоевать сердце Полины. Ну а как это все получится — надо смотреть.

- Ну и, наверное, в 245-й зададим вам вопрос про вашу физическую форму. Что было вашим стимулом и как найти мотивацию?

Актер не имеет права выглядеть по-другому, тем более, если он снимается в роли тренера в сериале «Фитнес». Он должен мотивировать зрителей, чтобы им было интересно смотреть. Я понимаю, что у продюсеров и режиссеров есть определенные ставки на внешний вид актеров — это касается меня и Тани Храмовой. Если в персонаже Сони Зайки (Ася, главная героиня), которая хочет похудеть, зрители будут узнавать себя, то с нас должны брать пример. Внешний вид — это работа над собой, работа над ролью. Если нужно будет поправиться на 15 кг или похудеть, то я с удовольствием это сделаю. И в этом нет никакого подвига.

- Каким видом спорта вы занимались, какие у вас успехи и почему не стали профессиональным спортсменом?

Я обладаю черным поясом, вторым даном по каратэ. У меня своя школа каратэ в Ярославле, где я тренирую детей. Я чемпион России по армреслингу, была в моей жизни еще и акробатика... В общем, много спорта. Ну и, конечно, тренажерный зал. Я в свое время сделал вывод, что наши продюсеры почему-то не равняются на Голливуд и опасаются снимать спортивных людей. Мне все время был интересен экшн и я понимал, что наши 50-летние актеры и голливудские — это огромная разница.

Фото: ТНТ

- Как давно не были дома в Костроме? Кто у вас там остался?

Родственников я всех перевез в Ярославль, год назад увез родителей. Но родственники безусловно остались. Кострома — мой родной город, я его очень люблю. Там какая-то безмятежная обстановка, спокойная и хочется приезжать. В Ярославле я живу для собственного спокойствия, потому что Москва с этими пробками — это сумасшествие. Последний раз был 28 декабря, когда перевозил родителей в дом, который я построил рядом со своим. Давно не был... Сейчас у меня пока график очень плотный, три месяца без выходных и до ноября ничего не изменится. Получается выбраться только к концу декабря, поэтому для меня Кострома — новогодняя.

- Кострома — известный туристический центр России. Но расскажите о нетуристической Костроме, Костроме Романа Курцына. Какие у вас самые любимые места в городе?

Как бы это странно не звучало, но обожаю Первомайский, Боровую и Рабочий проспект. Всегда, когда приезжаю, бросаю машину и иду пешком. Это мое детство, мои дворы, где мы хулиганили, встречались с девчонками, тусовались на остановках. Еще не было мобильной связи и мы по телефону-автомату названивали девчонкам и назначали им свидания. Центр города — это уже немного другая история, более взрослая, осознанная. Я же работал долгое время в клубах Костромы и центр связан именно с ночной жизнью.

Фото: ТНТ

- Топ-3 места в Костроме, которые вы всегда стараетесь посетить, когда приезжаете?

Невероятные впечатления связаны с театральными кружками. Это дом творчества «ЖЕМЧУЖИНА», где я с детства занимался в театральном и дворцом творчества в центре на Набережной. Именно там мне привили любовь к театру и придали уверенности в том, что я не зря выбрал эту профессию. И, конечно, не могу не вспомнить свою спортивную секцию. Мой тренер Бурлаков Леонид Гаврилович до сих пор тренирует ребят, и я, каждый раз бывая в Костроме, стараюсь туда заехать, пообщаться с ребятами, побороться на руках. Помню ту старую, брутальную качалку... До сих пор на месте все те груши и штанги... И это клево, сразу попадаешь в детство.

«Фитнес» с 7 сентября в 18:00 на ТНТ!