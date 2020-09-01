В музеях «Big Funny» пройдет флешмоб в честь 3 сентября и Михаила Шуфутинского!

Именно поэтому мы решили превратить этот день в настоящий праздник и пригласить тебя принять в нем участие!

Жёлтые листья и шары, рябины, тот самый календарь, лист которого нужно перевернуть, и, конечно, легендарная песня, которую мы споём все вместе на целых двух языках - на русском и татарском!

А ещё тебя будет ждать выступление кавер группы "Sunrise" с 17.00, фотосессия с Шуфутинским (пока только картонным) и горящие рябины!

Звучит заманчиво?

Тогда не сомневайся и приходи 3 сентября на Баумана 35 к музеям "Big Funny", чтобы получить огромную долю хорошего настроения и сделать из мема настоящий праздник!

А если ты вдруг не успеешь именно в этот день, календарь будет ждать тебя на том самом месте со 2 по 6 сентября!

Обязательно приходите переворачивать!

Адрес: Баумана 35

Даты: 3 сентября 2020 г. начало в 17.00