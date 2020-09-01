Татарстан: стильно, модно, молодежно

В новой версии культового ролика «Татарстан супергуд» - те, чьи имена на слуху сегодня. Самое главное в композиции - узнаваемый и запоминающийся мотив, женский голос, четкий ритм. Авторы - Malsi Music, татарстанский музыкант, битмейкер и диджей, использующий в своих композициях татарские ритмы и мотивы, и видеопродакшен «Громкие рыбы», помимо прочего выпустившие нашумевший ролик «Чебоксарского трикотажа» и мази «Звездочка». По замыслу создателей, композиция призвана показать актуальность татарской культуры и продемонстрировать заслуги Татарстана на российской и мировой арене - политической, спортивной, музыкальной.

Итак, кто они, герои сегодняшнего дня? Музыканты, спортсмены, писатели, политики и управленцы. Открывает список Рустам Минниханов, Президент Татарстана. А еще в песне упоминаются Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, музыканты и исполнители Дина Гарипова, Салават, АИГЕЛ и Нурминский, автор книги «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина и вице-премьер Марат Хуснуллин, тренер Зинэтула Билялетдинов и хоккеист Данис Зарипов.

- Жизнь надо прожить так, чтобы твое имя появилось в версии 2030 года, - пишут в комментариях пользователи сети.

Примечательна не только музыкальная композиция, но и видеоряд, наполненный символами Татарстана. Кроме вынесенного в название очпочмака это другие кулинарные специалитеты республики - талкыш калеве, казылык, чай с матрешкой, а еще нефтяные качалки. Модные девчонки делают маникюр с татарским орнаментом, модные пацанчики носят спортивные костюмы в цветах татарстанского триколора. Змей Зилант с герба Казани перекочевал на серьги и татуировки. Пейзажи, на фоне которых происходит действие, узнаваемы и тоже символичны: Старо-Татарская слобода, набережная Казанки, Центр семьи «Казан» и прочие места силы.

Первые 10 тысяч просмотров ролик набрал меньше чем за сутки, так что у него есть все шансы обыграть своего предшественника - у версии «Татарстан супергуд» 2009 года 1 млн 65 тыс. просмотров.

Тимур Исмаев, исполнительный продюсер ролика, один из создателей «Громких рыб»:

«Это видео мы решили снять ко Дню республики, чтобы показать всех актуальных героев Татарстана - звезд и людей, которые добились успехов в политике, культуре, шоу-бизнесе, спорте, сделали огромный вклад в развитие республики и всей страны. Это не реклама Татарстана, это фановое видео, но оно напоминает об успехах и достижениях республики. Мы старались сделать так, чтобы традиционные символы Татарстана - очпочмак, татарский флаг, Зилант - выглядели современно, актуально и по-молодежному»