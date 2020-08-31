"Это смело, актуально, это вызов и ответ сегодняшнему дню": состоялась онлайн-презентация нового сериала ТНТ "Игра на выживание"

Фото: ТНТ

Сегодня, 31 августа, состоится премьера нового сериала ТНТ "Игры на выживание" - картины не для слабонервных о человечности и ценности жизни. Одни из главных ролей в ней сыграли Саша Бортич и Алексей Чадов. Остальные актеры еще не успели запомниться прошлыми проектами. Это - один из плюсов, так как никакие воспоминания, в таком случаи, не отвлекают зрителей от сюжета.

О том, как проходил кастинг в проект рассказал на его онлайн-презентации режиссер "Игры на выживание" Карен Оганесян:

"Перед нами стояла задача правильно выбрать героев по психофизике, чтобы они смогли ухватиться за персонажей и максимально передать правду. Мы выбирали из трехсот человек, и я с уверенностью могу сказать, что мы все сделали правильно. Говорят, что титры пишутся на небесах. Это на сто процентов про "Игру на выживание". Одним из моих мотивов взяться за этот проект был вопрос — а что бы я делал, если бы оказался на месте героев? Насколько в этой истории можно остаться человеком и дойти или не дойти до конца? Зритель будет ставить себя на место героев и думать о том, как поступил бы он. Это будет самое увлекательное. Об этом наше кино"

Фото: ТНТ

Мероприятие провел Владимир Маркони. Помимо Оганесяна, его гостями стали генпродюсер PREMIER Studios Нелли Яралова, продюсер сериала Мария Шухнина, актеры Игорь Верник, Саша Бортич, Алексей Чадов, Владимир Веревочкин, Анастасия Тодореску и Михаил Кремер.

- "Игра на выживание" — это смело, актуально, это вызов и ответ сегодняшнему дню не только в России, но и в мире,, - считает Яралова.

Со слов Шухниной, новый сериал ТНТ - в первую очередь о гуманности. Она заметила, как непросто в современном мире оставаться настоящим человеком.

- Наш проект ровно об этом - как найти грань между животным желанием выжить и потом осознать, благодаря чему и через что ты выжил, - констатировала она.

Фото: ТНТ

Актеры "Игры на выживание" заметили, что съемки были сложными как физически, так и морально, но оно того стоило. Игорь Верник отметил, что "мы придем в это шоу одними, а выйдем совершенно другими".

Фото: ТНТ

Чадов же назвал грядущую премьеру очень интересным, редким и экстремальным для российского кино материалом.

Фото: ТНТ

Напомним, сериал “Игра на выживание” стартует сегодня, 31 августа, на телеканале ТНТ и платформе PREMIER. Первая серия будет показана в 22.00.