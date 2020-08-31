Погода на 1 сентября 2020 года в Татарстане

В первый день осени 2020 будет очень жарко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 сентября 2020 года – День знаний, в Татарстане школьные линейки пройдут при действительно летней погоде. Так, по прогнозу Гидрометцентра республики, в регионе, как и в Казани, ожидается жара – до +31 градуса. При этом осадки маловероятны.

А вот уже в среду, 2 сентября, в Татарстан придет холодный атмосферный фронт. Днем местами может пройти дождь, но небольшой. Температура воздуха днем начнет падать – от +17 до +22 градусов. Правда, на востоке республики тепло все еще сохранится и столбики термометров там могут показать летние +26.

В последующие же несколько дней – до 5 сентября, и этим районам Татарстана не видать тепла. Регион полностью попадет под влияние холодного северо-западного антициклона. Существенных осадков не ожидается, но днем уже будет в пределах от +15 до +20 градусов.