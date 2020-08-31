Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 31 августа 2020 года: Ульяновск получил разрешение на переход ко 2 этапу снятия ограничений

Тем временем в регионе вновь выявлено более 90 новых случаев заболевания COVID-19
Олег ЛуговойОлег ЛуговойОлегЛуговой
КомментироватьОставить комментарий
Область находится на 12 месте по числу зараженных на 100 тысяч населения среди регионов России.

Область находится на 12 месте по числу зараженных на 100 тысяч населения среди регионов России.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Роспотребнадзора Ульяновской области, на 31 августа 2020 года в регионе выявлено 91 новый случай заражения коронавирусом. Так с начала пандемии в области инфекцию подхватили 12 072 человека. Из них более 9,5 тысяч выздоровели, а в 93 случаях болезнь привела к летальному исходу. Проведено 223 862 лабораторных тестов, обследовано 209 622 человека. Под наблюдением сейчас находится 3 002 человека, а снято с него уже 27 989 людей.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем стало известно, что в федеральном Роспотребнадзоре Ульяновску дали добро на переход ко 2 этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Последнее слово остается теперь за местными властями.

Область, по последним данным, находится на 16 месте по COVID-19 среди регионов России, на 12 месте по числу зараженных на 100 тысяч населения и на 32 месте по количеству летальных исходов среди инфицированных. К слову, смертность от коронавируса в Ульяновской области составляет 0,8%. Для сравнения, по России в целом этот показатель равен 1,7%.

Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Ульяновской области 2020: последние новости

Рекомендуемые