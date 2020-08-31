Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 31 августа 2020 года: Ульяновск получил разрешение на переход ко 2 этапу снятия ограничений

Область находится на 12 месте по числу зараженных на 100 тысяч населения среди регионов России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Роспотребнадзора Ульяновской области, на 31 августа 2020 года в регионе выявлено 91 новый случай заражения коронавирусом. Так с начала пандемии в области инфекцию подхватили 12 072 человека. Из них более 9,5 тысяч выздоровели, а в 93 случаях болезнь привела к летальному исходу. Проведено 223 862 лабораторных тестов, обследовано 209 622 человека. Под наблюдением сейчас находится 3 002 человека, а снято с него уже 27 989 людей.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Тем временем стало известно, что в федеральном Роспотребнадзоре Ульяновску дали добро на переход ко 2 этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Последнее слово остается теперь за местными властями.

Область, по последним данным, находится на 16 месте по COVID-19 среди регионов России, на 12 месте по числу зараженных на 100 тысяч населения и на 32 месте по количеству летальных исходов среди инфицированных. К слову, смертность от коронавируса в Ульяновской области составляет 0,8%. Для сравнения, по России в целом этот показатель равен 1,7%.