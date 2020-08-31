Коронавирус в Татарстане, последние новости на 31 августа 2020 года: за прошедшую неделю выздоровели 169 человек

Фото: пресс-служба президента Татарстана

По последним данным, в Татарстане было выявлено 28 новых случаев коронавируса. Таковых на территории республики с начала пандемии было зарегистрировано 6 481.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Интересно, что за прошедшую неделю в Татарстане победить коронавирус смогли 169 человек. Всего же с начала пандемии, по данным регионального опершаба по борьбе с распространением COVID-19, это удалось сделать 5 297 людям, при этом от болезни скончались 59 пациентов. Хотя федеральный оперштаб дает другие данные – от инфекции в республике скончались 34 человека.

К слову, на днях о ситуации с коронавирусом в Татарстане перед Владимиром Путиным отчитался глава региона Рустам Минниханов. Их беседа прошла в формате видеоконференции.

Во время беседы, Минниханов заметил, что дела с инфекцией в республике стабильны. Татарстан находится сейчас на 82 месте в списке регионов России по количеству заболевших коронавирусом.