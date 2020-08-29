В Казани открыли самый длинный в России трамвайный маршрут

На маршруте №5 будут курсировать новые вагоны. Фото: Мэрия Казани

29 августа, в преддверии Дня города Казани и республики Татарстан, прошло открытие первой очереди Большого казанского кольца на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская протяженностью 800 метров. Через эту дорогу, которой присвоили название Магистраль 100-летия ТАССР, проходит самый длинный в России трамвайный маршрут – его длина составляет 34 километра.

Участок Большого казанского кольца (БКК) от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская, строительство которого началось в июле прошлого года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – это важный этап в создании необходимой городу дорожной перемычки. Ее общая протяженность составит почти 2 километра. Трасса кратчайшим путем соединит промышленную зону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью города, расположенной к западу от озер.

- Сегодня исполнилась мечта моих предшественников – на протяжении 50 лет в Генеральном плане города 1969 года была заложена эта дорога, эта трамвайная линия. И вот через полвека, благодаря общим усилиям всех наших руководителей, подрядчиков, строителей, появилась эта дорога жизни. Это эпохальное событие для всех нас. Эта дорога разгрузит центр города, проспект Победы, позволит нам создать самый длинный трамвайный маршрут в России. От всех казанцев хочу поблагодарить за реализацию этого проекта руководство страны и нашей республики, - заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Строительство первого этапа БКК было выполнено за самое короткое время, отметил руководитель оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР Марат Хуснуллин.

- Это сложнейший участок Большого казанского кольца, который возведен за столь короткие сроки. Сегодня мы видим, насколько хорошо умеют работать наши строители, которым мы выражаем признательность, - отметил Хуснулллин.

Для Казани строительство Большого казанского кольца имеет особое значение уже на протяжении десятков лет.

- Этот проект всегда был таким несбыточным для нас, мы долго хотели его реализовать. Важно отметить, что без федеральной поддержки, которую мы получили, за такой короткий срок мы бы не справились. Теперь наша задача не останавливаться и завершить второй этап БКК, чтобы сделать республику и ее столицу еще более комфортными, - пояснил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Затем был перевернут символический знак открытия дороги, после чего по ней проехала колонна КАМАЗов. После этого был дан старт открытию трамвайного движения. Главы республики и ее столицы, а также гости города проехали в первых трамвайных вагонах, которые двинулись по Магистрали 100-летия ТАССР. Курсировать по Большому казанскому кольцу на маршрутах №5 и №5а «ЖД вокзал – микрорайон «Солнечный город»» будут новые односекционные и трехсекционные трамвайные вагоны.

Учитывая расширение маршрута до 34 километров, пассажиропоток составит более 30 тысяч человек. Маршрут пройдет через шесть районов города, он позволит осуществлять беспересадочный подвоз жителей в центр города, к местам учебы, объектам спортивного и культурного отдыха, к станциям метро. Прохождение всего кольца займет порядка 1 часа 30 минут.