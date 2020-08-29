Коронавирус в Чувашии, последние новости на 29 августа 2020 года: регион перешел к 3 этапу снятия ограничений

Откроются кафе и рестораны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Чувашии был выявлен 31 новый случай COVID-19. В итоге с начала пандемии в регионе такой диагноз врачи ставили 7 682 раз. В 6 347 случаях пациенты выздоровели, а в 70 был зафиксирован летальный исход.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Чувашия перешла к 3 этапу снятия коронавирусных ограничений. Такое решение было принято во время заседания регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Так, в республике, правда с соблюдением всех рекомендаций, снова заработают кафе и рестораны, школы, ссузы, вузы, учреждения допобразования и детсады. Кстати, что касается последних, то по ним окончательного решения пока не принято.

- Изучаем вопрос возможного открытия дошкольных организаций поэтапно, чуть позже, – заявила на заседании руководитель Роспотребнадзора Чувашии Надежда Луговская.

Также с переходом к 3 этапу снятия ограничений в регионе к прежнему режиму работы вернутся читальные и компьютерные зоны в библиотеках, а также органы ЗАГСа. В последних, правда, все также будет действовать ограничение на количество участников церемонии бракосочетания.

Кроме того, было дано разрешение на бронирование мест и заселение людей в пансионаты, санатории и дома отдыха. Вот только перед этим данные организации должны отчитаться перед Роспотребнадзором о принятых противоэпидемиологических мерах безопасности.

При всех этих послаблениях масочный режим в транспорте, общественных местах и предприятиях в Чувашии продолжит действовать.

- В целом за неделю мы отмечаем достаточно стабильную ситуацию, принятые с нашей стороны меры дают положительный эффект. Но внимательность нельзя ослаблять. Чуть упустим ситуацию и сразу получим прирост. Поэтому ряд ограничений продолжит действовать до тех пор, пока остается угроза жизни и здоровью населения, – отметил врио главы Чувашии Олег Николаев.