Важный шаг в цифровизации энергетики: «Сетевая компания» завершила реконструкцию подстанции «Зеленодольская»

«Сетевая компания» продолжает активное развитие инфраструктуры: обновляет электрические сети, реконструирует действующие и вводит в эксплуатацию новые подстанции. На днях энергетики торжественно открыли подстанцию 220 кВ «Зеленодольская». Объем проделанного высоко оценил лично Президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Развитие экономики и подъем промышленности невозможны без энергетики. Благодарю за проделанную работу по вводу в эксплуатацию энергообъекта нового поколения, - заявил глава республики после знакомства с подстанцией.

ОЧЕНЬ ЗНАЧИМЫЙ ОБЪЕКТ

Подстанция «Зеленодольская» считается одной из старейших подстанций республики. Построили ее больше полувека назад - в 1956 году. Важность энергетического объекта сложно недооценить. Во-первых, она обеспечивает электричеством четвертый по численности населения город в республике - Зеленодольск. Во-вторых, она является основным центром питания градообразующих предприятий: Завода имени Горького, завода «ПОЗИС», Зеленодольского молочного комбината и ряда других, менее значимых объектов. Кроме этого, через подстанцию осуществляется транзит электроэнергии в соседние республики.

Поэтому перед энергетиками стояла серьезная задача - провести необходимые работы без перерывов электроснабжения потребителей и без прекращения перетоков со смежными энергосистемами.

Объект реконструировали и ввели в эксплуатацию в рекордно короткие сроки в тесном и плодотворном сотрудничестве двух филиалов ОАО «Сетевая компания» - Приволжские электрические сети, персонал которого будет эксплуатировать новый энергообъект, и Дирекции строящихся объектов с генеральной подрядной организацией, исполняющей все строительные работы под ключ, - ООО «Управляющая компания «КЭР-Холдинг».

ВЫБИРАЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

К работам энергетики приступили в 2018 году.

- За два неполных года удалось реализовать действительно уникальный проект, - подчеркнул на церемонии открытия директор филиала ОАО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети Вильдан Нигметзянов.

Так, полностью заменили силовое оборудование открытого распределительного устройства 110 - 220 кВ, построили и ввели в работу закрытое распределительное устройство 6 кВ, ввели в эксплуатацию новый общеподстанционный пункт управления с автоматизированным рабочим местом для дежурного персонала. В ходе реконструкции заменено всё трансформаторное хозяйство объекта.

По словам главного инженера Приволжских электрических сетей Руслана Халилова, подстанцию практически полностью перевели на оборудование российского производства.

- Мы использовали современные технологии. Новое оборудование по сравнению с предыдущим более надежное, более технологичное, более безопасное и в экологическом плане, и в части пожарной безопасности, - подчеркнул Халилов.

Теперь подстанция укомплектована современным оборудованием, микропроцессорными защитами и передовой автоматизированной системой технологического управления оборудованием.

«Сетевая компания» на протяжении десятилетия придерживается политики цифровой трансформации энергетики. ПС 220 Зеленодольская стала для Татарстана в своем роде уникальной. Впервые в России созданы условия для автоматического управления не только первичным, но и вторичным оборудованием - устройствами релейной защиты и автоматики.

- Автоматизирован полный цикл. Теперь все необходимые переключения можно выполнять с минимальным участием человека. При этом управление можно осуществлять не только с самой подстанции, но и с диспетчерских пунктов Приволжских электрических сетей, Центра управления сетями «Сетевой компании» и Регионального диспетчерского управления РТ, - разъяснил «Комсомолке» Руслан Халилов.

До настоящего времени автоматизированные бланки и программы переключений применялись только для силового оборудования и ЛЭП на подстанциях 500 кВ Щелоков (Елабужские электрические сети) и ПС 220 кВ Центральная (Казанские электрические сети).

НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Поскольку подстанция должна работать практически непрерывно, энергетикам потребовалось искать эксклюзивные инженерные решения.

- Стоит отметить очень слаженную работу проектных, подрядных организаций и технического блока «Сетевой компании». Было предложено очень много решений, каждое из которых по своей сути является уникальным, - отметил Халилов. - Временные воздушные перемычки, соединявшие старую и новую часть распредустройства 110 кВ, установка временного трансформатора 110/6 кВ позволили не только избежать длительных отключений электроэнергии, но и не снижать категории надежности ответственных потребителей города в ходе реконструкции.

- Самое главное в строительстве - составить реальные планы, грамотно выстроить последовательность в работе подрядчиков, динамичную цепочку, исключающую простои и ожидания, - все работы вести по возможности одновременно, - считает руководитель проекта ООО «УК «КЭР-Холдинг» Яким Шахбазов. И с этой задачей команда представителей энергетического сообщества блестяще справилась.

Реализованные при реконструкции функции автоматического управления дают ощутить реальный эффект практически сразу с момента ввода их в работу.

- До реконструкции оперативные переключения по выводу в ремонт линии 110 кВ занимали больше часа, а сейчас, с помощью автоматизированных бланков - 2 минуты 20 секунд. Человеческого фактора нет, вероятности ошибок нет, быстро сработала автоматика, - сказал Вильдан Нигметзянов.

Таким образом, подчеркнул он без лишней скромности, подстанция «Зеленодольская» стала самой лучшей в «Сетевой компании» и одной из лучших в стране в целом.

ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

Как рассказал «Комсомолке» главный инженер Приволжских электрических сетей Руслан Халилов, потенциал подстанции по обеспечению энергопотребителей имеет большой запас.

- Есть большой задел. Мы готовы к развитию города и предприятий. Со стороны энергетиков задержек не будет, - заверил он. Расширить круг потребителей позволит новое трансформаторное оборудование. А внедренная система компенсации реактивной мощности предусматривает возможность повышения пропускной способности распределительной сети и оборудования.

Создана возможность развития транзитных направлений, ведь подстанция Зеленодольская - это часть единой энергетической системы нашей страны. Так, площадка позволит при необходимости присоединить еще две линии 220 кВ без расширения территории подстанции.

В честь юбилея образования Республики Татарстан принято решение переименовать обновленную подстанцию в ПС 220 кВ Зеленодольская имени 100-летия ТАССР.